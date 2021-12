Video: Chocó un auto y huyó, en una calle transitada en Carmen de Patagones

En plena mañana de este feriado, un vecino amaneció nuevamente con el auto destrozado en Carmen de Patagones. Un Volkswagen Voyage embistió a un Gol que se encontraba estacionado. Por el duro impacto, el Gol a su vez golpeó con la parte posterior a una camioneta que también sufrió diversas roturas. El o la responsable del siniestro huyó del lugar.

El hecho ocurrió en la calle Suipacha al 500, en una arteria transitada y que los vecinos y vecinas de ese barrio denunciaron ante el Municipio de Patagones a varios automovilistas que transitan a alta velocidad. Esa calle es una de las dos salidas directas hacia Hipólito Irigoyen que desemboca al Puente Basilio Villarino (Puente Nuevo).

«Bueno hoy feriado por segunda vez me despierto con la hermosa sorpresa que mi auto fue chocado nuevamente , ya no es bronca, es impotencia, dado que gracias a los genios que lamentablemente votamos y están a cargo de los ciudadanos no hacen nada», afirmó en redes sociales Nicolás Sosa el dueño del auto.

Explicó que entre los vecinos y vecinas del barrio, luego de un accidente, «se pidió por nota» una solución y detalló que «pusieron un reductor y a los pocos días lo sacaron (reductor que no servía para nada ) ya que pasaban rápido igual».

A su vez, realizó el pedido para que «la persona que me choco aparezca , quiero creer que te asustaste y te fuiste … Sinceramente no sé qué están esperando o están esperando hacer algo cuando pase un accidente fatal?» se preguntó el vecino que terminó con el auto destrozado.

Por otra parte, viralizó videos para dar con el responsable del accidente que huyó del lugar por Suipacha a alta velocidad y fue captado por las cámaras de los vecinos. También pidieron la colaboración por parte de la Policía, ya que en la zona hay cámaras de seguridad de la ciudad.