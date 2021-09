Video: después de agradecer los votos en las PASO, Cinthia Fernández hizo una grave denuncia

La mediática Cinthia Fernández no fue de las más votadas el último domingo, como precandidata a diputada en la provincia de Buenos Aires por la fuerza Unite, pero a poco del cierre electoral declaró que un espacio "al que le fue muy bien" la convocó para trabajar en conjunto.

"Estoy contenta por más que haya gente que se burle, terminé mejor que políticos de hace años" declaró hoy la bailarina en el programa "Los Ángeles de la Mañana".

Además, denunció que hubo faltantes de boletas con su postulación y que eso generó inconvenientes entre sus adherentes.

Por ello, sostuvo que “los punteros me pidieron plata porque no tenía fiscales, en La Matanza no hubo boletas y hubo pocos votos".

"Una amiga me quiso votar y estuvieron a los gritos en la escuela porque no estaba mi boleta y le pedían que dijera qué boleta faltaba para impugnarla por voto cantado. Eso en los partidos chicos hace la diferencia, me queda la duda sobre qué hubiera pasado”, graficó en diálogo con el conductor Ángel De Brito.

Finalmente, Fernández apuntó contra los medios y las redes sociales por "ser crueles conmigo", porque no tuvieron la misma reacción con Hernán Piquín que también era candidato a concejal en Pilar. “Tampoco fueron crueles con él como conmigo”, concluyó.