Crimen de Zapala: "Los vicios de mi papá hicieron decaer a mi familia"

"Nosotros no podíamos hacer nada, mi papá estaba borracho y nos pegaba porque no había un plato de comida cuando él llegaba. Se la agarraba con mi mamá, a nosotros no nos quedaba más que poner el cuerpo". El que habla es Diego Jara, hijo de Rolando, el hombre asesinado y decapitado en Zapala el domingo a la madrugada. Por el hecho fueron detenidos sus hermanos Fernando y Matías.

La familia llegó hace unos 20 años a la ciudad del centro de Neuquén. "Éramos muy unidos", recordó Diego, pero el hombre comenzó a beber y a ejercer violencia contra su pareja y sus hijos.

Además de los dos detenidos y de Diego, la familia la integra una hermana adolescente.

"Yo no podía ver llorar a mi mamá en el piso porque mi papá le estaba pegando", contó Diego.

Agregó: "Estoy partido al medio porque nunca imaginé que iba a pasar esto, menos de mis hermanos, porque siempre buscamos hacer las cosas bien. Nunca fuimos de tomar alcohol, de tomar porquerías que te dan en la calle".

Dijo que su hermano mayor fue soldado voluntario y estuvo con las tropas del Ejército en misión humanitaria en Haití, Mi y su hermano más chico colaboraba con el área de Juventud del municipio, gobernado por el MPN.

"Termino perdiendo a mi papá y a mis dos hermanos, me queda mi hermanita y mi mamá. Me caen un montón de responsabilidades encima", dijo Diego conteniendo el llanto.