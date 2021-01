Video: Putin se sumergió en agua helada en un ritual religioso

El presidente ruso, Vladimir Putin, volvió a cumplir con la tradición religiosa de la Epifanía de cada año y, al igual que miles de cristianos ortodoxos, se zambulló en aguas heladas, algo para nada dificultoso para un declarado amante de los deportes de riesgo.

Russia's President Vladimir #Putin joins the 🇷🇺 nation in celebrating the #Epiphany!



With -20°C freezing cold outside he braved the waters following a long-standing annual tradition 💪 pic.twitter.com/ItVUCh8UHp