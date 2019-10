Video: Reggioni al borde de quedar inhabilitado, dijo que "es una persecución política"

Cuando terminó la audiencia de este martes, en la que se esperaba firmar un acuerdo para terminar con uno de los juicios que tiene en su contra Juan Reggioni, habló frente a las cámaras y aseguró, se trató de "persecución política".

El caso judicial se originó tras un informe de “Río Negro”, que reveló la compra irregular de un terreno social por parte del dirigente justicialista mientras estaba a cargo del Poder Ejecutivo en la localidad.

El ex intendente de Fernández Oro argumentó: “nos encontramos con que hay una persona, la titular a la que en 2009 le entregué un lote social, que me imputa que yo hice una maniobra delictiva con mi familia para apoderarme del lote de ella”, expuso.

VIsiblemente afectado, el dirigente peronista expresó que la situación tiene “muy mal” a su familia, y se quejó de ser tratado como “el jefe de una banda delictiva”.

“Sin duda es una persecución política”, sostuvo. “Sino ¿cómo explicas que haya ocho causas contra mi solo? es como que yo hice todo en la municipalidad. ¿Cómo no va a ser persecución política?, si lo único que pretenden es mi inhabilitación de por vida”, atacó.

“Hoy ella es la titular del lote, sin haber puesto un solo peso en la municipalidad con plata de su bolsillo, porque a la plata la puso la señora Arellano. Tiene la escritura a nombre de ella, la casa que construyó mi hijo, que perdió todo, la casa, el terreno, y la única titular es ella, pero el culpable soy yo”, Juan Reggioni, ex intendente de Fernández Oro

“Entregue 700 lotes sociales muchachos, 700, no uno. Y ahora me imputan que me quede con un lote social. La realidad hoy dice que la única titular es esta mujer, Canale”, acusó.

“¿Tan importante soy yo políticamente?”, se preguntó, y aseguró que todo el caso “llama muchísimo la atención”.