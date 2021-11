Video: Salma Hayek se quebró al contar su experiencia en la nueva película de Marvel

La actriz mexicana Salma Hayek se encuentra presentando el nuevo filme «Eternals» del universo Marvel, y se convirtió en noticia en redes por su emoción al representar a la heroína Ajak, líder de la organización de ficción.

Acompañada por la argentina Victoria Alonso, presidenta ejecutiva de producción física en Marvel Studios, la artista contó en el ciclo «Despierta América» que se impresionó hasta las lágrimas cuando se vio con el traje perteneciente a su personaje.

«Cuando me lo puse, me solté a llorar. No así de telenovela, pero se me salieron las lágrimas y dije: ‘¿Qué pasó aquí?'», relató al respecto.

Y continuó: «Y la imagen me dio algo y dije ‘¿Por qué? Vi mi cara morena… Vi mi cara morena en el traje de superhéroe».

«Al ver mi cara, vi tu cara. Vi mi cara de niña, que tuvo que tener tanto valor para soñar grande. Vi la cara de todas las niñas… Fue una cosa… Y me di cuenta que se había abierto una puerta donde yo no entraba sola, si no que dentro de ese traje íbamos todos los latinos juntos que hemos esperado tanto este momento», visibilizó sus sensaciones.

Con esta anécdota, Hayek emocionó hasta al conductor de la entrevista, que no pudo evitar también sentirse identificado.

La actriz se suma así a la breve lista de mujeres latinas que han pasado por el universo Marvel, que lideran Zoe Saldana y Tessa Thompson.