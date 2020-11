Viedma preserva a El Cóndor y prepara una temporada de turismo de entrecasa

La llegada de la temporada de verano en plenas condiciones anormales de la pandemia, provocada por el coronavirus, plantea interrogantes. El cambio central para El Cóndor lo constituye la decisión del intendente viedmense Pedro Pesatti de “desalentar “ el ingreso de visitantes, históricamente que provienen de Buenos Aires o Santa Fe.

Así, la apuesta de las autoridades viedmenses es el turismo interno, considerando prioridades sanitarias y las restricciones que perdurarán en el tiempo.

Todavía no definida la figura legal, la estrategia sería no promocionar, no estimular el desembarco de visitantes. Se estima que El Cóndor recibe cada temporada de 20.000 a 25.000 turistas.

Los funcionarios observan que si viene gente se contemplará la situación, pero si se ve que es necesario restringir habrá precisiones en los próximos días a raíz de que hay que evaluar la complejidad.

La pesca es uno de los atractivos en el balneario ubicado a 30 kilómetros de Viedma. Foto: Marcelo Ochoa.

Hay un hecho previo que requerirá celeridad en el armado, pues el 14 de diciembre será el eclipse solar donde el cono de sombra alcanzará gran parte de la zona costera viedmense.

La expectativa original de recepción quedó reducida y restringida por el Covid, pero igual se fijarán criterios turísticos.

Aunque el turismo en líneas generales atraviesa, en lo que va de 2020, el momento más negro de su historia, existen destinos –como éste- que pretenden esquivar la debacle y lo buscará con los lugareños.

El secretario de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez afirma que la temporada “no será muy diferente a años anteriores” y alude a los “120 mil habitantes que darán sustentabilidad al equipamiento instalado”.

El secretario de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez

El movimiento se mantiene con las visitas de propietarios de viviendas. En consecuencia, la estampa no diferirá tanto de la del año pasado porque en realidad la villa marítima tiene vida propia. Por lo pronto los prestadores ya visualizan una inusual temporada con turismo de entre casa.

Desde el living de té de Fiore, y con una vista impresionante de las olas a pocos metros, el impulsor de una confitería y animador de eventos públicos, Carlos Godoy le pone fichas a los visitantes de Viedma y Patagones. “De por sí –apunta- en nuestro primer año ya nos dimos cuenta de que el 90% es local, quizá porque falte difusión de las playas”.

Visualiza algunas complicaciones. Pronostica que “habrá mucha gente (local) y tenemos la incertidumbre sobre qué pasará con los protocolos porque todavía no hay nada definido y el horario dado de que en la actualidad es hasta las 23 y nuestro fuerte (en la atención al público) comienza a esa hora y hasta la una”.

Carlos Godoy y María J. Marini, jóvenes emprendedores de la villa marítima que van por su segunda temporada de verano.

En su opinión, el rasgo “positivo” es que las playas de El Cóndor “son muy extensas, habrá una buena distribución y la gente se tendrá que adaptar a los protocolos de distanciamiento” y por lo pronto “nosotros estamos preparados desde la seguridad porque habrá una importante demanda y esto estará desbordado”.

Walter Torres, del complejo de departamentos Costa del Faro, ya está trabajando con gente de Viedma y Patagones, bajo un estricto protocolo, tras el predicamento que dejaron cursos de sanitización en forma oficial.

Las exigencias pasan por tomar la temperatura a los ocupantes del departamento, formalizan una declaración jurada sobre el estado físico de las personas, y obviamente no permiten visitas para evitar la aglomeración.

En cuanto a cómo responderá la gente este verano, aclara que nosotros ya venimos trabajando los fines de semana con la gente de Viedma y Patagones y hemos llegado a ocupar hasta 10 departamentos y tenemos reservas para enero”. Reafirma que “está a la vista que habrá turismo local”.

Viedma, aún con un status de ASPO, prevé su particular estrategia para desalentar turistas, incluso en contra de la promocionada determinación de la gobernadora Arabela Carreras de reaperturas, como ya ocurrió en Bariloche y ocurrirá con Las Grutas y Playas Doradas.

En cambio, El Cóndor confía en una especial temporada 2020-2021 con turismo de entrecasa.

“A la playa con distancia”, según la delegada Barrera

“Yo no digo turismo local, digo vecinos a quienes deberemos atender porque son los más exigentes y críticos en cuanto a comparaciones de la calidad de servicios y los precios, y en ese sentido venimos trabajando sobre todo por la concientización en cuanto al distanciamiento social para que el virus no circule”, afirma la delegada y subsecretaria de la Costa Atlántica, Verónica Barrera.

En su opinión, “será un verano movido” porque muchos vecinos de Viedma y Patagones poseen viviendas en la villa marítima, y “esperemos que la curva de contagio esté aplanada para esa fecha”.La subsecretaría ya tiene previsto paradores que respeten las normas, y según la funcionaria se buscará que las familias concurran a las playas pero “sin juntarse con otras para evitar la circulación del virus”.

Barrera anunció que se procura que los veraneantes respeten los sectores asignados a cada actividad (pesca, baños de inmersión, prácticas de deportes en forma individual), y además se armarán paradores, un patio de comidas y paseo de artesanos respetando normas sanitarias de prevención.

Esta temporada “no será muy diferente”

El titular de Turismo de Viedma, Sergio Rodríguez, comenta que “teníamos planificada una campaña en redes”, pero no habrá “hechos de motivación” como consecuencia de la pandemia provocada por la Covid 19, cuyos virus “es muy dinámico”.

El funcionario afirma que no “será muy diferente a años anteriores porque a diferencia de Las Grutas, los 120 mil habitantes de Viedma y de Patagones dan sustentabilidad al equipamiento instalado (en El Cóndor, principalmente), y eso seguirá estando, y quizá haya algunos turistas pero no será significativo, y por otro lado estamos muy bien con los protocolos”.