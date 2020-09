Viedma, una empresa constructora solo contrató a mujeres y disidencias

La empresa constructora Triskel generó un hecho histórico en la capital rionegrina al contratar solo a mujeres y disidencias para llevar adelante una obra licitada por la municipalidad de Viedma.

Se trata de la construcción de cordones cuneta en la intersección de Raúl Alfonsín y Monseñor Esandi sobre la costanera de Viedma, con un plazo de ejecución de 30 días.

La empresa está a cargo de la arquitecta Karina Bahamonde y la decisión tomada recibió el respaldo y la colaboración de la seccional local de la Uocra.

Esta acción se enmarca “en mi lucha feminista y gracias al trabajo que viene desarrollando Uocra con el tema de la inclusión de género en las obras”. Karina Bahamonde, arquitecta y responsable de la empresa.

Desde el sindicato se indicó que "a partir de una fuerte labor de la Uocra, seccional Viedma desde el año 2015 con la apertura de la Bolsa de Trabajo para Mujeres, la articulación de varias capacitaciones mediante la Fundación Uocra, la elaboración de un proyecto de ordenanza que actualmente rige en el ejido urbano de Viedma para la incorporación de mujeres en obra y la fina tarea militante del sindicato, finalmente una joven empresa apuesta a avanzar en la lucha feminista y de disidencias por lograr equidad en el ámbito laboral".

Karina Bahamonde de la empresa constructora Triskel. Foto: Marcelo Ochoa

“La iniciativa empezó a partir de mi propia lucha por la inclusión de mujeres y disidencias y a partir de conocer el trabajo de la UOCRA me acerqué al sindicato y los compañeros y compañeras me recibieron de forma excelente y me apoyaron desde un primer momento, lo que me llevó a estar más segura como profesional de crear puestos laborales que sean ocupados por personas que la sociedad y la cultura machista, misógina y patriarcal ha invisibilizado”, explicó la arquitecta.

Por su parte el secretario General de l gremio, Damián Miler; destacó que luego de toda la labor desarrollada desde el sindicato, como parte de su política integral de género desde UOCRA Central, finalmente “apareció la empresa nueva moderna, con otra forma de pensar. Ojalá le vaya bien, tiene todo el apoyo del gremio para que sea un éxito ya que nosotros preparamos esa mano de obra y ellos auspician el desafío incorporando esa mano de obra y por sobre todo las cosas dando dignidad a esas trabajadoras mediante el empleo registrado”.

Finalmente, el dirigente exhortó al gobierno de la comuna local “a cuidar a esos empleadores que hacen obras para el municipio blanqueando a sus trabajadores y dando la oportunidad a la diversidad de género”.