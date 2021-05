Viedma vuelve a registrar un alto incremento de casos por coronavirus

Los contagios no tienen freno en la capital rionegrina y el sistema sanitario está al límite. Foto: Pablo Leguizamon

Los casos de coronavirus en Viedma crecen a pasos agigantados. Por cuarto día consecutivo se registraron 42 contagios en un día y se prevé que esta semana finalice con más de 300 casos activos, mientras que trabajadores de salud del Zatti afirmaron que la situación es "grave".

Durante esta jornada, además de los 42 nuevos casos de covid-19, se dieron de alta a 18 pacientes. Pero esa cifra de recuperados, que a principio de abril era superior, ahora no llega ni a la mitad de los casos que se registran por día.

Otro dato alarmante, es que es notable el crecimiento de contagios. En todo abril se contabilizaron 399 contagios y cuando van apenas 13 días de este mes, los contagios acumulados ascienden a 324.

Durante la jornada de hoy, trabajadores y trabajadoras del hospital Zatti de Viedma realizaron una asamblea donde, en diálogo con RÍO NEGRO, expresaron que la situación en la ciudad es "grave". La secretaria gremial de ASSPUR, Marisa Albano, sostuvo que "los hospitales se ven colapsados con mucho aumento de casos. No tenemos camas, el personal está sobre exigido y se cortaron licencias".

A su vez, recomendó a la comunidad que "se siga cuidando. Nosotros le ponemos y vamos a seguir trabajando para la comunidad, es así que no hacemos paro total para no afectar el servicio. También estamos recibiendo traslados y derivaciones en el Zatti de Viedma, y vienen sabiendo que no hay camas y esto es grave", expresó

Desde que se inició la pandemia, Viedma registra un total de 6.142 contagios: 111 personas fallecidas, 274 casos activos y 5.757 recuperados.

En tanto, se informó que la ocupación de camas totales se encuentran en un 77,27%. Un pequeño respiro luego de un alto porcentaje de los últimos días. Hay 22 camas en total, 12 están ocupadas por casos de covid-19 y hay 5 por otras patologías. Quedan 5 camas libres.