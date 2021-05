Trabajadores de la salud afirman que los hospitales de Río Negro «están colapsados»

El gremio Asspur realizó diversos reclamos y se movilizaron en la Provincia, aunque en Viedma el nivel de concurrencia no fue el esperado ya que estaban convocados para la mesa de la Función Pública que fue suspendida a último momento, según informó la secretaria gremial Marisa Albano. Confirman el colapso en el hospital y que "estamos recibiendo traslados y derivaciones en el Zatti de Viedma, vienen sabiendo que no hay camas y esto es grave".

"Teníamos pensado ir a la reunión de la Función Pública donde se iba a tratar la Ley de Insalubridad que no es un tema menor para nosotros porque fallecieron muchos compañeros y muchos de los que se contagiaron y lograron superar la enfermedad quedaron secuelados", sostuvo Albano.

A pesar de la malograda reunión, se realizó una asamblea frente al hospital Zatti donde Albano detalló que se propusieron otra series de medidas porque "los hospitales se ven colapsados con mucho aumento de casos. No tenemos camas, el personal está sobre exigido y se cortaron licencias".

La dirigente afirmó que hay "una alza en el pico de covid nuevamente, no solamente que al no tener camas sino que el riesgo de enfermar el personal como también la comunidad, se nota mucho".

También señaló que "es el peor momento. Si bien no hemos salido a otras instituciones privadas como el año pasado, pero justamente porque esos lugares están colapsadas. Hoy la Clínica Viedma tiene la ocupación de sus ocho camas de terapia intensiva, en nuestro hospital las ocho camas también están ocupadas. Se armaron ocho camas que también ya están ocupadas".

La reunión de la Función Pública se realizará el lunes y al respecto de esa suspensión Albano aseguró que "tiene que ver justamente con que nosotros nos íbamos a movilizar en toda la Provincia. A ellos les molesta que los trabajadores reclamemos por nuestros derechos, y si hay que ir el lunes lo vamos a hacer".

Marisa Albano, Secretaria Gremial de ASSPUR, afirma que la situación por el coronavirus es grave en Viedma. Foto: Marcelo Ochoa

Agregó que "no se trata de un tema menor. La insalubridad para todos los trabajadores de la salud la estamos padeciendo. Están proponiendo de parte del Gobierno que insalubridad únicamente la padecen algunos sectores de Salud como terapia intensiva, neonatología, quirófano y salud mental. Pero el riesgo se padece en todos los ámbitos, por eso queremos estar ahí- en la Función Pública- y que se nos de el lugar que nos corresponde para aportar de la mejor manera."

Albano recomendó que "la comunidad se siga cuidando. Nosotros le ponemos y vamos a seguir trabajando para la comunidad, es así que no hacemos paro total para no afectar el servicio para nuestra comunidad. También estamos recibiendo traslados y derivaciones en el Zatti de Viedma, y vienen sabiendo que no hay camas y esto es grave. Entonces pedimos al Gobierno que reflexione, que se ponga la mano en el corazón no sólo por los trabajadores de la salud sino también por la comunidad".