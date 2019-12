Viedma y San Antonio Oeste avalaron el cultivo del cannabis medicinal

Viedma y San Antonio se convirtieron en los dos primeros municipios de Río Negro en aceptar el cultivo de cannabis para uso medicinal.

La iniciativa partió del grupo que lidera María Sar, la abuela de Joaquín, el niño con síndrome de tourette que reclamó ante la justicia para poder cultivar. Buscan suplir el vacío legal que abrieron las leyes nacionales y provinciales, que no impiden cultivar para uso médico, pero aún no crearon el reglamento que lo habilite.

“Lo que los municipios están haciendo es reglamentar, desde sus autonomías, lo que las leyes nacionales y provinciales no hicieron. Ninguna de ellas planteó la prohibición del cultivo. Pero no reglamentan y entonces no se puede concretar hasta que lo hagan. Nos asesoramos antes de presentar este proyecto. Nos ayudó en su redacción el legislador Nicolás Rochás (FdT), que es abogado. Hay 8 municipios en Buenos Aires que aprobaron ordenanzas similares” dijo María.

Teniendo en cuenta el contexto legal, la gran pregunta es si la ordenanza podría ser considerada inconstitucional. La abuela de Joaquín, el niño que mejoró su calidad de vida gracias al consumo de aceite de marihuana, fue contundente al respecto.

“Un militante nunca va para atrás. Y yo estoy militando por la salud de mi nieto y por la de todos los que usan la marihuana como medicina. Después que venga un juez y que nos diga que no. Nosotros evaluamos el tema y concluimos que ningún juez va a actuar de oficio en contra de la municipalidad. Debería actuar ante una denuncia. Y… ¿quién nos va a denunciar? Eso no va a suceder. Además, la ordenanza no va en contra del espíritu de la ley nacional ni de la provincial. Hace algo más. Regula lo que éstas no prohíben” argumentó la mujer.

Ahora queda un paso no menor. Que los intendentes de SAO y de Viedma reglamenten y promulguen las ordenanzas.

Una multitud cuando lo aprobaron

Una gran cantidad de vecinos se manifestaron el viernes último en Plaza Centenario de San Antonio, frente a la municipalidad, mientras los concejales trataban el proyecto para permitir el cultivo de cannabis. Con la aprobación, estalló el júbilo.

La gente se convocó a través de las redes sociales para apoyar la iniciativa, que tiempo atrás fue presentada por el grupo “Cannabis Terapéutico San Antonio”.

En el caso de Viedma, la ordenanza se votó y aprobó el jueves. La presentó, sobre tablas, el concejal Facundo Montecino Odarda (Río/FdT).