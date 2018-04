Doble crimen en Viedma: encontraron el auto del sospechoso

Aunque no es infrecuente que ocurran hechos menores y algunos robos, no existen antecedentes recientes de casos tan violentos . Por eso, el tremendo hecho ocurrido el miércoles conmocionó a los habitantes del lugar.

La barriada es habitada especialmente por policías retirados, docentes y empleados públicos de diferentes organismos. A medida que iban saliendo de sus trabajos en el centro, los vecinos se sorprendían con el inusitado despliegue policial, las calles cortadas y la conmoción que reinaba en el ambiente.

Una vecina de la casa situada medianera por medio desde hace 20 años contó que “nos hablábamos con ella a través del paredón, por ahí nos pasábamos algo que pudiéramos necesitar. Ayer (por el martes) había estado con la pala trabajando en el jardín. La señora tenía algún problema de salud en las articulaciones por lo que tenía que dejar de fumar. Me acuerdo que le dieron unas pastillas y me dijo que leyó el prospecto y advertía que podían hacer mal al corazón. “Para eso, sigo fumando”, me decía riéndose. Del hijo, Fabián creo que era su nombre, no puedo decir mucho”.