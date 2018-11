Imputan a un hombre por estafar a egresados de Viedma por un viaje a Londres

El fiscal Guillermo González Sacco formuló cargos contra un hombre acusado de estafar en más de 500.000 pesos a los padres de alumnos de quinto año de la Escuela Gaia de Viedma, quienes le habían abonado parte del viaje de egresados de sus hijos a Londres. Según la fiscalía el imputado, titular de una agencia de viajes y turismo, defraudó mediante engaño y abuso de confianza al grupo de padres entre agosto de 2017 y el mismo mes de 2018.

Pocos días antes de la fecha de partida del grupo escolar, el hombre les informó que no había cumplido con su obligación por lo que los alumnos no podrían realizar el viaje. “En el lapso de tiempo mencionado el imputado entregó a los padres y a las autoridades diversos recibos y vouchers que aparentaban haber adquirido pasajes para realizar el viaje. No obstante, le dio al dinero un destinos distinto al que debía otorgarle”, destacó el fiscal.

El delito imputado es el de estafa y el González Sacco detalló como sustento probatorio las testimoniales de los padres, el informe de una empresa de turismo que da cuenta de la inhabilitación para operar de la agencia propiedad del imputado y un documento de le empresa de asistencia al viajero indicando que no se había realizado ninguna contratación.

La defensa ejercida por el abogado Damián Torres no realizó objeciones formales ni a los hechos ni a la calificación legal. En tanto el imputado pidió disculpas a los padres y a los alumnos argumentando posteriormente las causas que lo llevaron a cometer los hechos endilgados.

Finalmente el juez Favio Corvalán admitió la formulación de cargos y dispuso que la investigación penal preparatoria se deberá completar en el término de cuatro meses.