Vila, presidente del Grupo América: "Macri mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal"

El presidente del Grupo América, Daniel Vila, denunció que el presidente Mauricio Macri lo "presionó" para que devolviera el espectro de televisión al Estado y en esa línea expresó que el mandatario "lo mandó al ministro Aguad a meterme una denuncia penal".

Así lo reveló al brindar una entrevista a Animales Suelto, nota en la que además explicó que se siente "defraudado" por el actual gobierno.

"Deposité mi confianza en Macri. No me siento desilusionado, me siento defraudado. Este gobierno a todos nos quitó algo que nos correspondía", disparó el empresario.

En la nota, además expresó que una reforma laboral "sería fundamental". "Todos tenemos que resignar algo", indicó.

En diálogo con el periodista Alejandro Fantino, Vila además señaló que la "grieta en la Argentina comenzó en 2009".

Al ser consultado por el ministro Oscar Aguad, quién antes de estar al frente de Defensa estuvo en la cartera de Comunicación, señaló que su designación lo sorprendió. "No sabe nada de comunicaciones", criticó.

En otro tramo de la entrevista se refirió a La Cámpora y dijo que la agrupación "tiene mala prensa".

"No conoces a miembros de La Cámpora que estén procesados o sospechados de corrupción", analizó y amplió: Habrá algunos mejores o peores, pero son chicos talentosos".

"Nos vendieron que Máximo Kirchner era un chico que se drogaba y jugaba a la play todo el día - continuó - sin embargo es un chico inteligente".