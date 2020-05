Vínculos violentos en tiempos de reclusión domiciliaria

Por Carlos Ñanculeo, especialista en Trabajo Social Forense

El término “vínculo” proviene del latín “vincülum” (cadena, atadura) y refiere a la unión o enlace entre personas, personas y cosas o cosas entre sí. Los vínculos son indispensables para la subsistencia de los seres humanos, siempre necesitamos de otras personas para sobrevivir.



El Dr. Enrique Pichon-Rivière, psiquiatra y psicoanalista, conceptualizaba al vínculo como el modo en que una persona se relaciona con los demás. Afirmaba que la estructura relacional que cada ser establece con otro es única, que la configuración que se instaura entre ambos comunicantes es exclusiva de ese nexo o ligazón y en esa instancia se constituyen en sujetos que se influencian mutuamente.



En ocasiones, las personas involucradas en ese vínculo se agreden entre sí. Es necesario aclarar que la agresión es mutua cuando la relación que se ha establecido entre sí es igualitaria, ambas partes se encuentran empoderadas; pero si la vinculación es asimétrica, es decir una sola de ellas está empoderada, es esta quien ejerce violencia sobre la otra.



Durante mi ejercicio profesional, he escuchado de mujeres expresiones que indican que la relación era asimétrica, es decir, que ellas no estaban empoderadas. Suelen manifestar respecto de sus parejas frases como: “Me cela y controla porque me quiere”, “Me pega porque me lo merezco” y tantas más.



Asimismo, está comprobado que las mismas personas, en otras relaciones, pueden vincularse de manera pacífica y sin comportamientos violentos, lo que equivale a decir que cualquier persona puede llegar a ser violenta.

La palabra “violencia” es un término compuesto, que proviene del latín, en el que “vis” significa fuerza y “olentus” abundancia; vale decir que se podría interpretar como: “mucha fuerza” o “abundancia de fuerza”.



Para la Organización Mundial de la Salud, violencia es el uso indebido de la fuerza física o el poder, ya sea efectivo o en grado de amenaza contra uno mismo, otra persona o grupo, con probabilidades de ocasionar lesiones, daño o muerte.



El Dr. Reynaldo Perrone define al acto violento como “todo atentado a la integridad física y psíquica del individuo, que va acompañado por un sentimiento de coerción y de peligro.”

Mucho se ha discutido respecto de si la violencia es innata o adquirida. Thomas Hobbes afirmó oportunamente que la humanidad tiene una agresividad innata. Esto significaría que viene con el ser humano, es decir, transmitida mediante los genes.



Aunque dicha discusión hoy en día no es relevante, podemos afirmar que la violencia es adquirida; las personas la desarrollan en el ámbito en el cual se forman, vale decir, la familia y otros espacios en los que transcurre su vida cotidiana.



El aislamiento como consecuencia de la covid-19 provocó que muchas mujeres quedaran solas, aisladas, con sus respectivas parejas; es decir, sin el acompañamiento familiar o de terceros. No es casual que en este período se haya incrementado la violencia intrafamiliar y el número de femicidios.



Perrone y Nannini plantean que en las situaciones de violencia hay personas externas a las partes, que actúan como “relais”. Dicho término significa: retransmitir. Sin embargo, incursionando en la propuesta teórica de los autores, entiendo que dicha palabra puede interpretarse como sinónimo de “regulador” y/o “que instaura”. Con dicho vocablo explican que hay personas o lugares que tienen la capacidad de retransmitir, instaurar o regular modos pacíficos y evitar que se desarrolle el proceso violento. El “relais” se activaría cuando se percibe una perturbación en la estabilidad sana y equilibrada de la relación; interviene a los efectos de evitar el conflicto y así mantener la armonía entre las personas.



Asimismo, desde dicho tópico, explican que la violencia se manifiesta en un ámbito espacial específico que es el territorio donde se admite la misma y que también tiene un aspecto temporal. Vale decir que el momento en el que se desencadena y la cronología de los hechos están circunscriptos a un determinado tiempo y espacio.



También aseguran que dicha situación tiene un aspecto temático: es decir que hay acontecimientos, circunstancias o contenidos de la comunicación que originan el proceso violento.



Los autores explican que existen tres niveles de “relais”. El primero de ellos está constituido por los integrantes del sistema familiar o de la red social cercana a la familia tales como vecinos o amigos. El segundo nivel por personas externas a la familia y no tan cercanas a las personas en conflicto y que interviene cuando el primero no logra pacificar a las partes.

El tercer nivel de “relais” se activa cuando los dos anteriores no lograron apaciguar el comportamiento violento. Está integrado por personal de instituciones del Estado tales como Salud, Justicia, entre otras, quienes actúan sobre las personas involucradas en el vínculo violento con el objetivo de interrumpir el contacto entre ellas como también reparar y sancionar.



De acuerdo a lo que informan los medios de comunicación, este último tiempo se ha acrecentado el desarrollo de episodios violentos entre adultos, suscitándose así un aumento en la taza de femicidios.



Es probable que el distanciamiento social, ocasionado por la presencia de la covid-19, haya provocado ausencia de “relais”, incrementándose así los episodios violentos entre adultos.



Consecuentemente, es imprescindible instaurar un servicio de escucha, contención, orientación y alojamiento que no necesariamente implique contacto interpersonal físico y que esté dirigido a personas inmersas en situaciones de violencia en las que el riesgo es inminente.