Violan la cuarentena: otros 70 demorados en Neuquén

El gobernador Omar Gutiérrez se mostró ofuscado hoy por la gran cantidad de personas que fueron interceptadas intentando burlar la cuarentena obligatoria decretada a nivel nacional y provincial.

Solo entre la tarde del 24 y hoy al mediodía, se habían sumado 69 casos de imputados por violar la cuarentena, a los 93 conocidos (con procesos judiciales en marcha) hasta ayer.

“Los casos no son números, son personas. Bloquemos la circulación de 460 personas sólo ayer porque no comprenden todavía el acto de irresponsabilidad e insensibilidad: no se puede circular”, enfatizó el primer mandatario neuquino.

Gutiérrez confirmó más de un centenar de demorados.

Control en la comarca petrolera (archivo)

Desde la Justicia se indicó que como en los diferentes procedimientos actúan fuerzas federales y provinciales, en algunos casos se deriva al fuero Federal y en otros de actuación policial provincial, a la jurisdicción provincial, pero en todos los casos se trata de personas que fueron identificadas, imputadas por la fiscalía y notificadas de que tienen un proceso penal en marcha.

En Cutral Co, por ejemplo, la fiscalía formuló cargos y la jueza de garantías ya ordenó la prisión domiciliaria de 30 personas que violaron la cuarentena.

En los otros casos, los demorados se retiran a sus hogares con la obligación de cumplir la cuarentena y supeditados a una causa penal.

conrol en el puente Neuquén - Cipolletti (archivo)

De los 69 personas demoradas entre la tarde del 24 de marzo y hoy al mediodía, 22 corresponden a la zona de Neuquén, tres demorados en Añelo; 2 personas en Rincón de los Sauces; 2 en Junín, 4 en San Martín y 2 en Villa la Angostura; 1 en Piedra del Águila; 10 en Zapala; 8 en Las Lajas; 9 en Chos Malal y alrededores; y 6 en la comarca petrolera (Cutral Co y Huincul).

Con ellos, fueron secuestrados 2 autos y 3 motos.

Desde el poder Judicial, el vocal de Tribunal Superior de Justicia en el comité de crisis, Germán Busamia, aclaró que “de todas las detenciones por incumplimiento de las obligaciones de aislamiento previstas en el decreto de necesidad y urgencia (el nacional o el provincial que es complementario), son procedimientos donde nadie va a una unidad de detención: son identificados y sometidos a proceso. Ni siquiera se los conduce en demora de calaborzo, porque hay que tener en cuenta que no hay que poner en riesgo a los internos, no hay riesgo de agravamiento de las condiciones de detención o que estén inquietos porque le traen gente de afuera que pueda traer contagio”, sostuvo.

El gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez. Foto: Florencia Salto

Gutiérrez recordó que la provincia de Neuquén contaba con 7 casos confirmados de coronavirus en la provincia y 1 caso sospechado de haber contraído el virus.

“Este virus ya llegó, me preguntan una y otra vez si hay algún caso autóctono, como si eso nos librara de la responsabilidad colectiva de cuidarnos: el virus arrancó hace 4 meses, tiene aislado a un tercio de la población del mundo, también llegó a Argentina y a Neuquén; la única vacuna y antídoto es quedarse en casa; esto no es una joda: se suspendieron las escuelas, se pone restricción de circular y hay que quedarse en casa porque hay un virus que aún no tiene técnica científica para contrarestarlo y curarnos”, enfatizó.

Agregó que la pandemia “nos demuestra que todos somos iguales, no hay ciudadanos de primera , segunda o tercera; el efectivo que no te deja circular no es por capricho: ayer hubo 450 personas que bloquamos su circulación porque no comprenden todavía el acto de insensibilidad e irresponsabilidad que es que no se puede circular” . reiteró.