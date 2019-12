Violencia de género: investigan si el incendio de una casa fue intencional

Una casa del barrio San Francisco IV ardió por completo el lunes a la madrugada. Su propietaria, una mujer de 28 años, denunció el incidente, aseguró que fue intencional y advirtió que a partir de la separación de su pareja en julio, recibió reiteradas amenazas.

Ayer por la mañana, el fiscal Tomás Soto se entrevistó con la mujer que ratificó la denuncia y pidió con urgencia una audiencia de formulación de cargos en la que podría pedir un botón antipánico para la víctima.

“Ese domingo mi expareja fue a casa de mi mamá y le dijo que quería ver a la nena. Ese mismo día, me llamó y me amenazó. En varias ocasiones, me había dicho que me iba a prender fuego la casa, que me iba a pasar el auto por encima”, planteó Pamela, luego del incendio.

La Oficina de Atención a la Víctima ya tomó intervención y la expareja de Pamela, un hombre de 43 años, fue notificado que se está investigando el caso.

Desde el Ministerio Público Fiscal, confirmaron que en los últimos meses, se presentaron dos denuncias en el marco de la ley 3040 por violencia doméstica "con cautelares vigentes por prohibición de acercamiento". Luego del incendio, la víctima reiteró la denuncia.