Violencia de género: una mujer denunció que su expareja incendió su casa

Al tercer llamado de su madre, Pamela atendió el teléfono y escuchó una noticia estremecedora. Su casa en el barrio San Francisco IV, en Bariloche, se había prendido fuego por completo y había perdido todo.

"Mi mamá me llamaba desesperada porque no sabía a dónde estábamos con mi nena de cuatro años. Pensaba que podíamos estar ahí adentro. Cuando vinimos a ver, supimos que nos habíamos quedado con lo puesto", describió Pamela, con voz pausada, como si aun estuviera en shock.

El siniestro ocurrió el lunes a la madrugada en una casa de la calle La Habana y Calle I, en la toma Alun Ruca.

Pamela denunció que su expareja quemó la casa. Tenía una restricción de acercamiento hasta la semana pasada. Foto: Alfredo Leiva

Pamela no dudó en señalar que el incendio fue intencional. Ese mismo lunes, radicó la tercera denuncia penal en los últimos seis meses. "Me separé del papá de mi nena en julio y desde entonces, recibí varias amenazas. Había presentado dos denuncias anteriores y hubo restricción de acercamiento que se había vencido el 5 de diciembre", indicó la mujer de 28 años.

Relató que su expareja se presentó en la casa de su madre el domingo pasado y le manifestó que quería ver a su hija. "Mi mamá me dijo que estaba muy enojado conmigo, fuera de sí. Ese mismo domingo me insultó a través de llamadas telefónicas. Me dijo que cuando me viera en la calle me iba a cagar a trompadas", señaló la mujer pensionada.

Una cocina a leña quemada tras el incendio destruyó la vivienda de una mujer que denunció a su expareja. Foto: Alfredo Leiva

La primera denuncia la presentó en julio; la siguiente, dos meses después y la última este lunes, después del incendio. Según indicó la mujer, hubo una nueva restricción de acercamiento y ya se solicitó un botón antipánico. "Me dijo que me iba a prender fuego la casa, que me iba a pasar el auto por encima. Llegó a arrojarme un frasco", planteó.

A raíz del incendio, Pamela recibió donaciones de ropa y comida. También le entregaron ocho paneles. "Cuando terminemos de limpiar, me va a faltar para revestir y techar. Estoy muy agradecida a la gente que me llama, me escribe. En el incendio murieron mis dos perritas que supuestamente estaban afuera", aseguró.

Una DVD de la vivienda quemada reluce entre los escombros. Foto: Alfredo leiva

"Hoy -agregó- no siento bronca por lo que pasó. No siento nada. Creo que todavía no termino de entender lo que pasó. Ya me llamó la psicóloga de la salita para que vaya a verla".