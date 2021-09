Violencia en estaciones de servicio del Reino Unido por la falta de combustible

Escenas violentas y enormes colas se observaron en las estaciones de servicio de todo el Reino Unido como consecuencia de la crisis de combustibles que ya entró en el quinto día, debido a la falta de choferes de camiones cisterna, situación que según las autoridades se agravará aún más.

Los problemas con el abastecimiento debido a la escasez de conductores del transporte de carga que provenían de la Unión Europea (UE) son atribuidos a la pandemia, pero se agravaron con el Brexit, ya que muchos trabajadores europeos decidieron abandonar el Reino Unido.

La situación está afectando también a las cadenas de suministro de diversos bienes y servicios, lo que ha dejado las estanterías de los supermercados vacías de algunos artículos y hace temer que haya escasez durante la Navidad.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, intentó hoy transmitir algún viso de esperanza al indicar que hay "indicios tentativos" de que la crisis se calme, aunque admitió que ello "no se reflejará" en la situación actual.

Welcome to life in Brexit Britain 🇬🇧: empty supermarket shelves as a result of food shortages, massive fuel shortages and long queues outside petrol stations which have completely run out of fuel, electricity blackouts across the country, physical fights outside petrol stations. pic.twitter.com/1frjkBzHAJ