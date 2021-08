Volcán Copahue: desde el gobierno afirman que «se encuentra bajo control»

Ante la difusión de imágenes por la incandescencia en el cráter en el volcán Copahue y el aumento en la actividad superficial , desde el Gobierno de Neuquén se llevó tranquilidad y se indicó que la actividad del macizo se encuentra bajo control.

Desde la Provincia señalaron que el Copahue, el volcán más activo de la provincia registra actualmente incandescencia en su cráter y una leve liberación de cenizas, comportamiento común en formaciones de este tipo.

Al respecto, desde la subsecretaría de Defensa Civil y Protección Ciudadana, dependiente del ministerio de Ciudadanía, explicaron que se trata de señales sísmicas de baja energía y que son movimientos normales en esta época del año. Según el informe elevado por el organismo, el nivel de alerta se mantiene en verde.

En ese sentido, el subsecretario Martin Giusti y con el objetivo de llevar tranquilidad apuntó que si bien la actividad comenzó en la jornada de ayer por la tarde, más precisamente en horas de la madrugada de hoy, es un comportamiento que comenzaron a seguir desde hace dos meses atrás.

“Hace ya un tiempo el volcán presenta esta actividad, pero se ha incrementado por las nevadas que tuvimos en cordillera. El volcán es como que se sella con la nieve y empieza a consumir la laguna que está formada sobre su cráter y cuando esa agua desciende comienza a hacer un proceso interno que nosotros llamamos “pequeños tremores”, que son temblores que apenas sentimos con los sismógrafos. Esto es posible gracias a la tecnología que hemos instalado hace un año con el gobierno de la provincia del Neuquén que nos permite seguir el volcán con todos los sensores que nos indican que está en un proceso normal y no es para alertar”, explicó el funcionario.

Marcó que el nivel de actividad pudo constatarse porque en el volcán se instaló una red de monitoreo en tiempo real que tiene un total de nueve estaciones sismológicas, producto de la gestión concretada en diciembre de 2020 y que fue llevada adelante por el gobierno neuquino junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar).

Y agregó: “hoy el volcán está emitiendo gases, va a haber un poco de olor a azufre y lo próximo que se espera es la aparición de cenizas. Sabemos que está trabajando internamente porque los sensores nos marcan eso y va a haber un poco de incandescencia durante la noche porque se refleja mucho el tema de la nieve. En estos momentos se divisa una columna importante de humo o de vapor, pero no es para alarmarse. Para la gente de Caviahue es lo normal, pero la gente de afuera lo ve como algo muy extraño”.

Caída de cenizas para los próximos días

Por otro lado, Giusti adelantó que la caída de ceniza se sentirá en los próximos días. “En realidad siempre cae en lo que es la parte alta del volcán, si bien por ahí se dispersa la pluma de acuerdo a la velocidad del viento, pero lo venimos siguiendo y está todo controlado. Anoche gente del Observatorio Volcanológico de los Andes del Sur (Ovdas), Segemar y Servicio Nacional de Geología y Minería de Chile (Sernageomin) se comunicó con nosotros, se hace el informe de forma conjunta para ver el nivel de alerta del volcán y en este caso el nivel de alerta se mantiene en verde, no ha variado ni en Argentina ni en Chile este nivel”, detalló.

También llevó tranquilidad a los que tienen planes para alojarse en la zona y remarcó que no hay riesgo alguno para viajar: “Sí estamos pidiendo que nadie ascienda al volcán porque está prohibido y más en esta época y con este proceso. El volcán esta desgasificando, está subiendo el azufre y puede provocar mareos, tornando peligroso el ascenso, entonces estamos pidiendo que no suban. Queremos que la gente no deje de visitar la localidad pero que por favor no ascienda por una cuestión de prevención”, amplió.