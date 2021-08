Un informe confirma un aumento de actividad en el volcán Copahue

Ayer el volcán Copahue sorprendió quienes estaban en la localidad al emitir incandescencia. Muchos vecinos y vecinas pensaron que se trataba de lava. Pero desde Defensa Civil aseguraron que se trata de una incandescencia más una leve liberación de cenizas. Se trata de un fenómeno habitual en el macizo, peor que marca un leve aumento de su actividad. El nivel de alerta no cambió.

El Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) a través de su Observatorio Argentino de Vigilancia Volcánica (OAVV) informó que desde ayer lunes, las cámaras de monitoreo instaladas en las inmediaciones del Volcán Copahue comenzaron a registrar "un aumento en la actividad superficial, caracterizado por un aumento en la emisión gaseosa, una intensa incandescencia nocturna y un aumento en la energía de la señal del tremor volcánico continuo".