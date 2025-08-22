¡A pura nieve! Chapelco celebra este sábado la Fiesta del Montañés 2025 en San Martín de los Andes

La tradicional bajada de antorchas en Chapelco, uno de los momentos más esperados de la Fiesta del Montañés.

Con nieve recién caída como escenario, la tradicional Fiesta del Montañés tendrá este sábado 23 de agosto un capítulo especial en Chapelco Ski Resort, mientras que en la 44ª edición de la celebración fue reprogramada por el ingreso de un pulso húmedo que traerá lluvias, nevadas y descenso de la temperatura en San Martín de los Andes.

La propuesta en Chapelco para este sábado

Desde las 17, la fiesta se vivirá en la Plataforma 1600 metros, con ascenso gratuito en telecabina para peatones (sin equipos de deslizamiento). Allí, en la tradicional pista 63, habrá exhibiciones de la Escuela de Esquí, Snowboard y Adaptado, además de la participación de la Patrulla, personal del centro invernal, clubes locales, instituciones y prestadores de servicios de nieve.

El cierre estará marcado por la Bajada de Luces y Antorchas, abierta a todo público con equipos, y el encendido del fogón del Día del Montañés. Durante la jornada se compartirá chocolate caliente y vino montañés, acompañados por la música de la fanfarria del Regimiento de Infantería de Montaña 26.

El descenso al finalizar será únicamente en telecabina, aclararon desde el área de Prensa

Con la nieve nueva, Chapelco se prepara hacia una nueva edición de la bajada de luces y antorchas. Foto gentileza.

Una tradición de montaña: Fiesta Nacional del Montañés

La Fiesta Nacional del Montañés se realiza desde 1981 y tiene como eje el 5 de agosto, Día del Montañés. Año tras año, reúne a la comunidad con actividades que reflejan la cultura de montaña. El Concurso de Hacheros es el evento más emblemático, y se mantuvo presente en cada edición como sello distintivo de esta celebración popular.

Según la AIC, en la zona de los lagos se prevén lluvias y nevadas de variada intensidad durante el fin de semana, con un marcado descenso de la temperatura este viernes y condiciones inestables hasta el lunes.

Hacheros, desfile y sorteo: reprogramación en San Martín de los Andes

La municipalidad local confirmó que las principales actividades de la 44ª Fiesta Nacional del Montañés -el Concurso de Hacheros, el Desfile del Montañés y el Gran Sorteo del Toyota Yaris 0 km– se trasladan al domingo 31 de agosto.

“Debido a las condiciones climáticas informadas por la AIC, el Concurso de Hacheros, el Desfile del Montañés y el Gran Sorteo se reprograman para el 31 de agosto”, detalló la secretaría municipal de Cultura.

Las inscripciones para todas las categorías del concurso y el desfile seguirán vigentes. En caso de que algún participante no pueda asistir, deberá comunicarlo por WhatsApp al 2944 816772. Asimismo, se extenderá la venta de números para el sorteo del auto 0 km.