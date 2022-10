Antonella Roccuzzo y sus hijos viajaron a las Cataratas del Iguazú mientras Lionel Messi se prepara para Qatar 2022

Cerca de las 11 de la mañana del lunes, en el aeropuerto de Puerto Iguazú se advirtieron movimientos fuera de rutina. Muy rápido se supo que en el avión privado de Lionel Messi trajo como pasajeros a Antonella Roccuzzo y los hijos de la pareja, Messi, Thiago, Mateo y Ciro. Aunque en los primeros instantes se creyó que era una parada técnica antes de continuar rumbo a Rosario, luego se supo que era una visita a la ciudad de las Cataratas.

De acuerdo con los informado por medios de comunicación de Misiones, la familia del 10 de la selección se alojó en un lujoso hotel enclavado en 600 hectáreas y allí pasaron junto a otros familiares su primer día en Puerto Iguazú. Se espera que a partir de hoy todos disfruten de las maravillas que ofrece el Parque Nacional y la provincia, que tiene los famosos saltos de agua y mucho más para ofrecer.

¿Qué se puede hacer en Misiones?

Misiones cuenta con numerosas rutas que atraviesan parques y reservas naturales nacionales y provinciales, con ríos, arroyos y saltos de agua, enmarcados por la exuberante naturaleza de la Selva Misionera o Paranaense y una variada fauna silvestre. Puerto Iguazú recibió dos meses atrás al turista un millón en lo que va del año y Misiones estuvo entre las 3 provincias más elegidas como destino en el Previaje.

De marzo a junio son los mejores meses para visitar Misiones con el clima más agradable (sin tanto calor) y con poca gente. Entre septiembre y febrero son los meses más lluviosos, siendo enero y febrero muy calurosos, en los cuales la temperatura no baja de los 32ºC. Para llegar hasta allí desde Río Negro y Neuquén no hay vuelos directos. Se debe ir a Buenos Aires y de ahí a Cataratas, lo que implica unos $107.325 por personas si no se saca con anticipación.

Una de las principales vías de paseo es la Ruta Nacional 12, que atraviesa la provincia de sur a norte, desde Posadas hasta Puerto Iguazú por la costa del río Paraná, y en su recorrido lleva a destinos turísticos como las Minas de Wanda , con las famosas minas de piedras semipreciosas, ubicadas a unos 40 km de Iguazú. (2 a 3 horas ida y vuelta).

Si quieren aprovechar todo el día también pueden ir hasta las Ruinas de San Ignacio que están ubicadas a unos 280 km. (realizar ambos puede demorar alrededor de 10 horas). Sin dudas uno de los puntos turísticos mas visitados de la Provincia de Misiones. Las Ruinas son uno los vestigios mejores conservado de lo que fue el proceso la evangelización de los nativos guaraníes por parte de los jesuitas y de las capacidades que adquirieron.

Las históricas Ruinas Jesuíticas de San Ignacio.

Las Ruinas de San Ignacio tiene dos opciones para ofrecerte, durante el día de lunes a lunes (no se suspende por lluvia) de 07 a 18. Un recorrido de noche con un show de luces, imágenes y sonidos (se suspende por lluvia) las entradas se adquieren a las 19:30 y comienza a las 20. Las entradas durante el día y la noche tienen el mismo valor, pero se compran por separado. Tarifa general $350, latinoamericanos $330, nacionales $260, jubilados $130.

Esta ruta es el acceso terrestre obligado desde el sur para visitar las Cataratas del Iguazú, una de las 7 Nuevas Maravillas naturales del planeta y declaradas Patrimonio Mundial por la Unesco. Cuenta con atracciones como el Centro de Visitantes, el Tren Ecológico de la Selva, el Sendero Verde, el Sendero Macuco, el Paseo Inferior, el Paseo Superior y la famosa Garganta del Diablo.

Foto archivo.

Los precios del Parque dependen de la residencia y la edad. La tarifa general (para no residentes en Argentina) es de $4.000. Para niños (de 6 a 16 años) es de $1.500. Para residentes del Mercosur (Brasil, Paraguay, Uruguay), está a $2.500. Para niños es de $1.300 Para residentes nacionales, está a $1.200. Para niños está a $700.

Para estudiantes universitarios o terciarios residentes de Argentina, está a $500. Para residentes provinciales (adultos y niños), sale ARS $500. Para jubilados y pensionados locales, residentes locales y visitantes con discapacidad, la entrada es gratuita.

El Tren ecológico de la Selva ya está incluido con la compra de tu entrada a Cataratas, al igual que los circuitos: Sendero verde, circuito superior, circuito inferior y Circuito Garganta del Diablo.

La Ruta Nacional 14, es otra de las arterias principales de Misiones también atraviesa a la provincia de sur a norte, aunque por el centro de su territorio y paralela al sistema serrano central, las Sierras de Misiones, que se extiende como la columna vertebral de la provincia.

En su recorrido hacia el norte, la 14 se torna cada vez más intrincada y ofrece al viajero la vista de los cerros y profundos valles cubiertos de selva, para culminar en la localidad de San Pedro, donde se encuentra la Reserva de Biósfera Yabotí, un área natural protegida de más de 221.000 hectáreas, que forma parte de la Selva Paranaense.

Reserva de Biósfera Yabotí.

La ruta costera provincial 2, también llamada ruta Papa Juan Pablo II, tiene su inicio en la localidad de Azara y culmina en los Saltos del Moconá, con sus caídas de agua de forma transversal al cauce del río.

Esta ruta bordea el río Uruguay, con pocos lugares para el sobrepaso de vehículos, y propone un paisaje de selva y agua, en un trayecto en el que predominan la vegetación, las costas y playas de arena, profundos cañaverales y puntos panorámicos de belleza singular.

En ella hay tramos que se introducen en la selva a tal punto que es posible ver animales en peligro de extinción y con una gran diversidad de flora, por lo que es ideal para recorrerla en familia.

Misiones cuenta con numerosas rutas de diversa envergadura que atraviesan parques y reservas naturales nacionales y provinciales.

De este a oeste

Hay otras rutas provinciales, que atraviesan Misiones de este a oeste, como las 1, 2, 4, 7, 9, 17, 19 y 20, que además de comunicar numerosas localidades y ciudades, ofrecen interesantes atractivos visuales al turista.

Por ejemplo, la ruta Provincial 7, une Jardín América y Aristóbulo del Valle con trayectos muy sinuosos, por lo que su circulación debe hacerse con mucha precaución por encontrarse en zonas de precipicios, y dispone de miradores para observar la inmensidad de la selva desde diferentes alturas.

La Provincial 17, que conecta Eldorado, Pozo Azul y Bernardo de Irigoyen, también tiene pendientes muy pronunciadas y un recorrido sinuoso, por lo que se la puede catalogar como una ruta peligrosa, porque además es muy transitada.

Foto archivo.

Mientras que la Provincial 101 es una ruta que atraviesa el corazón del Parque Nacional Iguazú hasta llegar a Bernardo de Irigoyen, localidad del este provincial en la frontera seca con el Brasil.

En la comuna de Andresito, poco antes de ese límite, atraviesa también el Parque Provincial Urugua-í, que es el área protegida más grande de Misiones, con senderos en plena selva y «pasa faunas», que son un grandes puentes de selva sobre la ruta, que los animales usan para ir de un lado a otro sin riesgo de ser atropellados.

En la zona se puede ver al animal más grande de la selva: el tapir, y en el arroyo Urugua-í habitan las yacutingas, aves grandes y muy vistosas que son emblema de la selva misionera.

Ante la gran cantidad de especies que cruzan la ruta, los vehículos deben circular a baja velocidad para evitar atropellar a algún ejemplar.

Foto Télam.

Esta condición es muy controlada por el Gobierno provincial, debido a que los últimos informes señalan que entre 3.000 y 5.000 animales silvestres mueren por año en rutas de la provincia por atropellamientos.

Más al sur se encuentra la Ruta Provincial 103, que vincula las localidades de Santa Ana Oberá, Campo Ramón, Santa Rita y Alba Posse.

Es una ruta también catalogada como peligrosa, ya que se enmarca sobre sierras con pendientes muy pronunciadas, con el agravante de la sinuosidad en su trazado.

Foto archivo.

Foto archivo.