Guía para ir al Cajón del Azul: el chapuzón más lindo en el trekking más elegido en El Bolsón

El deslumbrante Cajón del Azul en El Bolsón, joya de la Patagonia en la Cordillera de los Andes. Foto: Gentileza

El Cajón del Azul es una maravilla que cada vez más viajeros eligen en El Bolsón. ¿Conocés? Imaginate un río que nace en la Cordillera de los Andes y que dibuja los escenarios más lindos a su paso entre altas paredes y pozones ideales para un chapuzón. ¿Es frío? Sí, es de deshielo, es Patagonia. ¿Es hermoso? Y, miralo. Por si faltaran detalles, para llegar tenés que encarar una caminata de cuatro horas por senderos que te llevan montaña adentro y río arriba que ya solo eso vale la pena. Pero como en las buenas historias, el final del recorrido es de novela: ese paraíso azul profundo, inolvidable. Tan convocante que hubo que poner un límite: nada más que mil por día pueden ir. Todo eso y nada más que eso: si sos el 1001, tenés que esperar hasta el día siguiente. Y como nuestros amigos de El Bolsón Trekking lo conocen al detalle como a las otras joyas de la Comarca Andina, les pedimos que nos compartieran un informe con todo lo que tenés que saber para ir. Y lo mejor de todo, es que nos devolvieron esta completa guía. Después de leerla, solo falta que fijes la fecha del viaje.

Rumbo al Cajón del Azul. Foto: El Bolsón Trekking.

Cómo organizar la salida al Cajón del Azul

Si planeas una escapada a El Bolsón, tenés que reservar como mínimo un día completo para hacer este trekking. Seguro que no te vas a arrepentir.

Lo primero es pasar por la Oficina de turismo de El Bolsón, que está enfrente de la Plaza Pagano. Allí te darán todas las explicaciones para ir en colectivo o en auto hacia al estacionamiento desde donde comienza el sendero y te pedirán que te registres en la pagina web del ANPRALE. Esto es una medida de seguridad en caso de que ocurra algún problema durante el trekking, o algún familiar necesite saber para qué lugar hiciste tu salida.

Wharton. El lugar donde empieza la caminata. Foto: El Bolsón Trekking

Con toda la información en mano, es hora de empezar la caminata. Si vas en auto, desde la Oficina de Montaña tenés que tomar la ruta 40 hacia el norte y girar hacia Mallín Ahogado, en dirección a la Chacra de Wharton.

La Chacra de Wharton está a 17 km del centro de El Bolsón. El viaje hasta ahí es en su mayoría por camino asfaltado, excepto los últimos 2 km que son de camino de tierra (en buen estado). Una vez allí, podés dejar tu coche en un estacionamiento pago de los dos que hay, para luego comenzar la caminata.

No tenés que preocuparte por perderte, ya que el camino está bien marcado y señalizado con carteles. Poco después de comenzar a caminar, encontrarás una bajada empinada que es la parte más difícil del regreso.

Después de descender unos 40 minutos caminando, llegarás a la confluencia, ahí encontrarás un lugar llamado The Gaucho Beer, que ofrece comidas y bebidas que se sirven en mesas de madera al lado del río. Desde allí, el sendero te llevará a dos pasarelas: la primera del Río Blanco y la segunda del Río Azul. Después de eso, empieza la verdadera aventura.

Podés ir y volver en el día, dormir en refugios o acampar

Antes de decidir hacer este trekking, tenés que tener en cuenta que es exigente y se necesita tener un buen estado físico. El recorrido completo es de unos 20 km (ida y vuelta) y puede llegar a ser una mala experiencia si no estas preparado.

El trekking te regala paisajes maravillosos. Foto: El Bolsón Trekking

Otra cosa a tener en cuenta es que, aunque la excursión puede realizarse en un día, está la opción de alojarte en refugios o acampar en lugares permitidos para disfrutar de una manera diferente cada rincón de estos lugares. Los refugios, además de encontrarse en paisajes bellísimos, ofrecen buenos servicios para los caminantes.

La Playita, el primer refugio

El primer refugio que encontrarás en tu camino al Cajón del Azul es La Playita, ubicado en un punto estratégico del río, aproximadamente a 7 km del inicio del sendero. Después de este punto, el terreno es más plano y menos exigente.

Para alojarte en el refugio La Playita tenés que ir temprano porque es con orden de llegada.

El increíble río Azul. Foto: El Bolsón Trekking

También está la opción de acampar ahí, a orillas del río Azul, rodeado de tranquilidad y belleza. Si planeas acampar, no olvides llevar todo lo necesario (bolsa de dormir, carpa, aislante, etc.). Parece una obviedad, pero mejor chequear cada detalle.

El refugio cuenta con duchas de agua caliente, comidas caseras y una proveeduría bastante completa.

Si no planeas pernoctar, podés descansar un poco a orilla del río y comer algo en el refugio. Si te quedaste sin agua, es un buen momento para recargar tu botella en el río.

El momento clave para no perderte

Desde La Playita, se puede acceder a otros refugios, como el Cajón del Azul (a 2 km), El Retamal, El Conde, Casa de Campo en la Montaña, La Horqueta y Los Laguitos..

Después de visitar La playita y su pozón, el sendero continúa hasta una nueva pasarela de metal que cruza el río Azul y te lleva al refugio Cajón del Azul.

Pasarela sobre el río Azul.

¡Tip importante! Para no perderte los pozones del Cajón del Azul antes de cruzar la pasarela de color verde, seguí caminando bordeando el río unos 50 metros, que ahí encontrarás los famosos pozones que tanto te deslumbran por las fotos.

Esa parte es ideal para nadar y sentarse en la piedra a disfrutar de las vistas. El río es una verdadera maravilla, pero la profundidad en este sector es importante, por lo que si viajas con niños debes tener cuidado. Y cuando te quieras tirar espera tu turno para no golpear a nadie en el agua.

El rio Azul ofrece escenarios tan lindos como este a lo largo de su recorrido. Foto: Gentileza

Si queres ir al refugio, volvés sobre tus pasos y cruzás la pasarela, el camino continúa unos 25 minutos cuesta arriba y llega a una tranquera que da acceso al refugio Cajón del Azul.

Aquí podrás pernoctar en habitaciones compartidas con colchones, siempre y cuando hayas hecho una reserva previa.

También existe la opción de acampar en la zona habilitada, pero tendrás que llevar tu propio anafe y utensilios para cocinar.

Refugio Cajón del Azul. Foto: El Bolsón Trekkng.

El refugio cuenta con una cocina equipada y baños a los que podrás acceder por un precio adicional al pagar por la habitación o el camping.

¿Los precios de este verano en el refugio Cajón del Azul?

* Pernocte en refugio: 5.000 pesos * Acampe por persona: 2.500 pesos * Sandwiches: de 1.000 a 1.700 pesos. * Pizza muzzarella: 2.500 pesos. * Plato del día desde 2.500 a 3.500 pesos.

Continuando el camino desde el refugio y siguiendo las marcas rojas encontrarás un mirador natural desde donde podrás ver el impresionante cañadón formado por el río Azul.

Un poco más arriba hay un puente de madera que cruza el cañadón, aunque no es recomendado para personas con vértigo.

Naturaleza pura en los pozones del Azul. Foto: El Bolsón Trekkng.

Antes de cruzar el puente, podrás tomar un sendero a la derecha que en unos 40 minutos te llevará al nacimiento del encajonamiento.

¿Cuándo conviene ir?

Si te gusta la naturaleza y el trekking, deberías hacer esta ruta, que ofrece paisajes impresionantes y te permite disfrutar de la belleza de la Patagonia Argentina.

* Te recomendamos hacer la caminata en los meses de octubre, noviembre, marzo o abril, ya que en esa época hay menos turistas y las temperaturas son más agradables para caminar.

* Recordá que estás en un área natural protegida: hay que ser respetuoso con el entorno y no dejar basura ni hacer fogatas en lugares no permitidos.

* La caminata en sí no es peligrosa, pero para evitar cualquier tipo de accidente es mejor seguir el sendero delimitado.

* Te sugerimos hacer la caminata temprano por la mañana, aproximadamente a las 9 am, para aprovechar el día al máximo.

Aunque el tiempo estimado para ir y volver es de 7 horas, es posible que necesites más tiempo si decidiste detenerte en algún lugar a descansar o disfrutar del paisaje.

* Antes de partir, asegurate de llevar agua y alimentos suficientes, una campera o capa de lluvia, un sombrero, protector solar, y zapatos cómodos para caminar.

* Este año pusieron un aforo máximo de mil personas para los que van a pasar el día. Si sos el 1001 cuando querés inscribirte en la página de la Anprale no te va a dejar. En cambio, si te lo va a permitir si vas a acampar o a pernoctar en un refugio.

* Si seguís estos consejos, tu visita al Cajón del Azul será una experiencia muy agradable.

A tener en cuenta si planeas hacer una actividad de montaña:

* Informarte sobre la ruta que vas a seguir: es importante que conozcas el recorrido que vas a hacer, la duración estimada y el grado de dificultad.

* Llevar una mochila pequeña: no es necesario llevar muchas cosas, solo lo esencial.

* El agua es muy fría, antes de tirarte mojate de a poco, para que el cambio de temperatura no sea tan brusco.

* Es importante que avises a alguien de tu ruta y hora de regreso.

* Es importante que respetes el medio ambiente y no contaminar durante tu visita a la montaña.

* Es importante que seas precavido y no te arriesgues en situaciones peligrosas.

* Usar ropa y calzado adecuado: es importante llevar ropa cómoda y transpirable, pero también que esté preparada para protegerte del frío y la lluvia, si es necesario. El calzado también debe ser cómodo y adecuado para el terreno que vas a recorrer.

* Llevar suficiente agua y alimentos para mantenerte hidratado y energizado durante la caminata. Esto es especialmente importante si vas a estar en la montaña por varios días o si el clima es caluroso.

Se viene otro chapuzón en el Cajón del Azul. Foto: El Bolsón Trekkng.

* Llevar un botiquín de primeros auxilios: es importante tener algunos elementos de primeros auxilios, Esto te puede ayudar en caso de que sufras una pequeña herida o una emergencia mientras estás en la montaña.

* Llevá bolsas para recoger tus residuos y no dejes rastro de tu paso. También debes tener cuidado de no dañar la flora y fauna local y no acampar en áreas prohibidas.

* No hacer fuego: en muchas áreas de la montaña está prohibido hacer fuego, ya que puede ser peligroso y dañar el medio ambiente.

* Tener cuidado con el tiempo: es importante estar atento y prepararse para cambios imprevistos, como lluvias o nevadas.

Ahora te toca explorarlo a vos

Y así, después de leer esta guia completa de cómo llegar y disfrutar del Cajón del Azul, llega el momento mas importante, que vivas tu propia experiencia.

En este lugar que es un tesoro natural formado por millones de años, cada rincón es una maravilla. El agua cristalina te invita a sumergirte y conectarte con el lugar y con vos.

Te dejamos que te tomes tu tiempo, que explores cada rincón y te dejes cautivar por su belleza: es un lugar único, para visitar al menos una vez en la vida.