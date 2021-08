Julieta y El Bolsón: una historia de amor en 15 fotos

"El Bolsón visto desde el Cerro Amigo: mi pequeña ciudad que aún mantiene el espíritu de pueblo, tan rebelde y empático como pocos lugares conocí hasta ahora, eso es mi Bolsón querido. Un pueblito que me acogió, me generó muchísima conciencia social y me hizo descubrir y disfrutar tantos ríos y montañas que no puedo contar; el lugar que me sorprende todos los días con algún paisaje nuevo, cómo no elegirlo todos los días? El Bolsón". Foto: Julieta Distasio.