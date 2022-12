Así es El Paraiso, a 10 km de El Bolsón. Foto: Nir Ekdesman

El Paraíso es un increíble pozón de aguas turquesas en el Azul, uno de los ríos más hermosos que vas a visitar en tu vida y que nace en la Cordillera de los Andes en el límite con Chile.

Atención: a El Paraíso no hay que confundirlo con los famosos pozones del Cajón del Azul para los que hay que caminar 10 km desde Wharton y se tarda entre tres y cinco horas según el estado físico.

Si bien los dos están en el mismo río, son lugares diferentes y con distintas dificultades para acceder. El que te vamos a contar es de acceso bastante fácil.



En este lugar, el río corre entre paredones formados hace millones de años, atraviesa lentamente una zona calma y con encajonamientos que parecen piscinas naturales.

En el medio de este pozón hay una piedra tentadora para los más valientes, que nadan hacia allí para tomar sol y sacarse unas fotos.



Foto: Nir Ekdesman

Se encuentra a tan solo 10 kilómetros del centro de El Bolsón. Se puede acceder por dos lugares, uno es por el camping Hue Nain para aquellos que estén alojados allí y el otro es por el antiguo camping Doña Rosa.

Cómo ir en auto y en colectivo



En el caso de ir en auto, los dos campings tienen estacionamientos pagos. En el caso de ir en colectivo o remise, el acceso a pie es solo por el camping Doña Rosa.



Foto: Nir Ekdesman

El colectivo que los deja allí sale de la plaza Pagano en el centro de El Bolsón, el cartel dice Wharton Por Campings.



Desde el camping Hue Nain queda a solo 7 minutos de caminata y desde Doña Rosa a 40 minutos, son unos dos kilómetros.



El puente colgante que hay que cruzar. Foto: Nir Ekdesman

En ambos casos hay que cruzar este puente colgante y tomar hacia la derecha, bordeando río arriba por 5 minutos, en el final del camino se llegará a los maravillosos pozones.



Esta pasarela colgante también es el comienzo del trekking hacia el maravilloso Refugio Hielo Azul. Generalmente los trekineros que van a Hielo Azul se desvían unos momentos para contemplar esta maravilla de la naturaleza.

Una vez que empieces la caminata desde Doña Rosa, a pocos metros de ahí vas a ver un puente colgante para llegar al otro lado. No cruces ese puente (vas a encontrar otro más adelante en el camino), el puente que nos interesa a nosotros para llegar al pozón está a 35 minutos de caminata aproximadamente. Queda después de la confluencia del río Raquel y pasando el camping Hue Nain.



El sendero, aunque vayas por Doña Rosa no requiere tanto esfuerzo ya que va bordeando el río, por lo tanto es un sendero realmente precioso ya que el río te acompaña a tu izquierda durante todo el camino. Pero no te preocupes en cómo llegar ahí, el sendero está muy bien señalizado con carteles que te indicaran el camino



Es importante llevar calzado acorde para recorrer el camino, unas zapatillas deportivas es suficiente, ya que hay piedras y pequeñas pendientes.



Impresionante.

Más allá de las fotos de rigor no te olvides de disfrutar el momento, el ruido del agua, el viento, los pájaros, el sentirte en el momento presente nos lleva a un estado de conexión con la naturaleza.

Recomendaciones y tips

* El estacionamiento de Doña Rosa es pago.



* La proveeduría más cercana se encuentra en el camping Hue Nain a 7 minutos de los pozones.



* En El Paraíso no hay señal de celular. Pero no te lo olvides de llevar el teléfono para sacar fotos.



* Llevar calzado cómodo, la travesía es corta pero se atraviesan pendientes y terreno con piedras.



* Llevar botella de agua para mantenerte hidratado/a.



*Llevar protector solar y lentes de sol.



* El agua es muy fría porque es de deshielo.



* Los valientes llevar traje de baño.



* No olvidar el mate.



Ir temprano porque el sol en este lugar se esconde en temporada de verano alrededor de las 17 hs, ya que es una zona encajonada entre altos paredones. Además el lugar de los pozones es estrecha y suele haber poco lugar para acomodarse: aunque antes de llegar aquí hay playitas hermosas, te recomendemos vayas a disfrutarlo temprano!

Prestar atención a las señalizaciones y no salir de los senderos.

No hacer fuego.

No llevar parlantes, recordar que es de mal gusto hacerle escuchar tu música a los demás.

Respetá la fauna y flora del lugar: no arranques flores ni plantas, déjalas donde las encontraste para que todos podamos disfrutar de ellas.

Recordá dejar el lugar igual o mejor de lo que lo encontraste: la basura regresa con vos.

Sobre todo, no te olvides de relajarte y disfrutar!

Google maps.

Doña Rosa: https://goo.gl/maps/6umPwJWZqP4rQtCQA

Hue Nain: https://goo.gl/maps/uFPeVwdj4rFZqFFWA

