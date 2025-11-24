Calor, fin de semana largo y turismo a pleno en Neuquén con destinos al 100% de ocupación: «Este verano va a ser la revancha»

Neuquén vivió a pleno este fin de semana extra largo. El Norte Neuquino registró un 100% de ocupación con la Fiesta del Chivito como principal atractivo. Los turistas se distribuyeron por toda la provincia para aprovechar eventos especiales y para huir del calor. La ministra de Turismo, Ambiente y Recursos Naturales, Leticia Esteves, anticipó un gran verano para que el sector pueda «recuperarse» de la «temporada de invierno que no fue para nada buena».

«Creemos que este verano va a ser la revancha», enfatizó la funcionaria. La estrategia de combinar eventos durante el fin de semana sirvió de impulso y se prevé la misma dinámica a lo largo de la gestión. «Para nosotros, tanto el turismo de la ciudad de Neuquén como en la región de los Lagos del Sur, como el turismo que se genera a través del deporte, es fundamental», señaló.

Neuquén registró altos niveles de ocupación, entre el 60 y el 100%

Los imponentes paisajes de Neuquén con sus lagos cristalinos en la cordillera, los tesoros escondidos del suelo de Copahue, los colores y la gastronomía ya atraen por sí mismos a los viajeros, pero un empujón no viene nada mal.

Esteves indicó que el Norte Neuquino registró un 100% de ocupación, promovida por la Fiesta del Chivito y otras actividades locales. Le siguió Villa Pehueña con un 98% gracias a la carrera del Calvario.

La Fiesta del Chivito en Chos Malal convocó gran cantidad de público. (Foto: Gentileza).

En la región de Los Lagos, con epicentro en San Martín de los Andes y Villa La Angostura, la ocupación hotelera fue del 80% de ocupación, favorecida por eventos como el Gran Fondo de los Siete Lagos.

Caviahue y Copahue también registró una gran concurrencia de turistas en la “Noche de las termas” con 60% de ocupación.

La capital neuquina no se quedó atrás. Desde el Municipio relevaron un 60% de ocupación y destacaron el impulso que generaron eventos como la Feria de Sabores, Neuquén Emprende, el Congreso de Jóvenes Profesionales de Turismo (FAEVYT) y el Congreso Internacional de Acompañantes Terapéuticos.

Las termas de Copahue, uno de los atractivos más elegidos en Neuquén.

«Estamos la verdad que contentos y ya expectantes del arranque de temporada que va a ser el 1 de diciembre en la mayoría de los lugares», comentó Esteves.

Agregó los nuevos anuncios que dio el Gobierno de Neuquén como la inclusión del Gran Fondo de los Siete Lagos en el calendario de la Unión Ciclística Internacional y una colaboración con Chile en eventos deportivos que ubican a Neuquén en el mapa internacional.

El verano cálido motiva el turismo, pero también anticipa el riesgo de incendios forestales en Neuquén

El verano y las altas temperaturas abren a Neuquén una gran oportunidad para el turismo. Las condiciones cálidas son ideales para disfrutar de los innumerables lagos y paisajes naturales que ofrece la provincia, lo que promete un incremento en la ocupación hotelera y en actividades recreativas al aire libre.

Este dinamismo podría significar un respiro económico significativo, especialmente después de una temporada de invierno que no resultó favorable.

Sin embargo, este calor extremo conlleva un riesgo importante: la posibilidad de incendios forestales. La ministra Leticia Esteves remarcó que en Neuquén se declaró la Emergencia Hídrica con el fin de promover medidas preventivas. La combinación de altas temperaturas y la escasez de agua puede crear un ambiente propenso a incendios.

«Nos estamos preparando, por supuesto, para todo lo bueno que trae el calor y que nos pone como un muy buen destino turístico, pero también trabajando mucho en la prevención de incendios, porque sabemos que va a ser un verano complejo», enfatizo la funcionaria.