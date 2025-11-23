Neuquén alcanzó un 70% de ocupación este fin de semana largo: ferias, eventos y el río Limay

Sus bardas, el río Limay, sus ferias y eventos especiales atrajeron a los turistas este fin de semana largo a Neuquén capital, donde se registró un 70% de ocupación. El viento dio un respiro para poder disfrutar del aire libre en una ciudad que sirve de paso hacia la cordillera, pero que empieza a consolidarse como un destino en sí mismo. «La gente elige venir, elige quedarse”, destacó la jefa de Gabinete, María «Tana» Pasqualini.

La funcionaria resaltó que ello es fruto del «perfil turístico» en el que vienen trabajando hace seis años. Resaltó el trabajo conjunto con el sector privado y las agencias de viaje. «Trabajamos mucho para que quienes llegan en los fines de semana largos siempre encuentren actividades culturales, deportivas y recreativas”, señaló.

El secretario de Turismo y Promoción Humana, Diego Cayol, comentó que los eventos que organizó la ciudad influyeron en la ocupación hotelera. Se desarrollaron el Congreso de Jóvenes Profesionales de Turismo (FAEVYT) y el Congreso Internacional de Acompañantes Terapéuticos.

Además, este fin de semana largo acogió una nueva edición de Neuquén Emprende y Confluencia de Sabores. Convocó a más de 150 emprendimientos y treinta food trucks. Incrementó la circulación en el parque Jaime de Nevares y brindó alternativas gastronómicas y recreativas para turistas y residentes.

El Mercado de Sabores, uno de los eventos favoritos en Neuquén. (Foto: Flor Salto).

Neuquén: un abanico de propuestas naturales, culturales y gastronómicas

Desde el Municipio de Neuquén enumeraron los atractivos que posicionan a la ciudad como un destino turístico. El Paseo Costero es uno de los lugares favoritos de residentes y visitantes. Con más de 14 kilómetros de extensión, ofrece senderos para peatones y ciclistas, amplias áreas verdes y una variada oferta gastronómica.

La Península Hiroki se consolidó como una opción para caminatas de baja dificultad, aptas para toda la familia. Sus senderos recorren extensos pastizales y densos bosques que conducen a la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, un espectáculo natural único.

El renovado Balcón del Valle es de las zonas preferidas para sacar selfies y fotografías en Neuquén. Este mirador sufrió una completa transformación. Incorporó una hamaca gigante, amplios sectores de descanso, estacionamiento y un tobogán de veinte metros.

El Balcón del Valle, uno de los puntos preferidos para tomar fotos. (Gentileza).

El Parque Agreste, con más de cuatro kilómetros de trayectos, permite apreciar la flora y fauna local. Ambas áreas amplían la oferta de naturaleza cercana al centro urbano.

En la zona noroeste, el Parque de los Dinosaurios es un paseo ideal para las familias, donde una réplica de gran tamaño cautiva a niños y adultos. Además, el valor paleontológico del área, donde se encontraron fósiles de huevos y restos de invertebrados, añade un interés educativo.

El Bus Turístico registró una alta demanda. Sus recorridos gratuitos abarcan los principales sitios naturales, históricos y arquitectónicos de la ciudad. Esta propuesta, que requiere inscripción previa por cupo, facilita a los visitantes un conocimiento guiado y accesible de Neuquén.

La estrategia detrás del 70% de ocupación: calendario activo y sinergia público-privada

Cayol indicó el jueves a la noche se registró un 60% de ocupación hotelera, mientras que el viernes por la noche fue del 63,8%. «Aún no tengo el dato de sábado a la noche, pero estimamos que fue cercano al 70%», añadió.

Para el funcionario, la estrecha colaboración entre los eventos, el sector privado y las iniciativas recreativas postulan a Neuquén como un punto de referencia para disfrutar de un fin de semana largo con un calendario de actividades dinámico y variado. «Los prestadores privados comprendieron que un conjunto de actividades genera un impulso importante», señaló Cayol.

Pasqualini, en la misma línea, valoró el esfuerzo conjunto que sustenta la política turística municipal. «Las agencias de viaje se preparan para ofrecer diferentes propuestas», comentó la funcionaria. Agregó que el objetivo primordial es asegurar que quienes llegan a la ciudad encuentren siempre actividades culturales, deportivas y recreativas a su disposición.

Así, este fin de semana largo los visitantes disfrutaron de actividades al aire libre, participaron en eventos deportivos, recorrieron ferias y asistieron a espectáculos. También exploraron los circuitos urbanos, que complementan los tradicionales atractivos de Neuquén.