Camino de la Fe: celebraciones en honor a Ceferino Namuncurá

El Santuario Ceferiniano, inaugurado en 2009, es uno de los principales hitos del Camino de la Fe en Neuquén.

El próximo fin de semana, Junín de los Andes se prepara para recibir a fieles y visitantes que llegarán hasta el Santuario Ceferiniano de San Ignacio, en el marco de las celebraciones por el natalicio del beato patagónico Ceferino Namuncurá. Las actividades se realizarán el 24 y 26 de agosto con misas y encuentros comunitarios que ponen en valor el legado espiritual del joven mapuche que marcó la historia religiosa y social de la región.

El santuario, inaugurado en 2009, se levanta como uno de los hitos más importantes del Camino de la Fe, un circuito que conecta distintos espacios de devoción en Neuquén. Allí, sobre una roca de gran valor simbólico para la comunidad mapuche, descansan los restos de Ceferino, en un templo que invita al recogimiento, la oración y el encuentro con la espiritualidad.

La obra fue diseñada por el arquitecto y artista sacro Alejandro Santana y tiene la forma de un cultrún gigante, instrumento ceremonial mapuche que representa la conexión entre la cosmovisión ancestral y la fe cristiana. Con ocho metros de diámetro en la base y doce en la parte superior, la estructura circular permite recorrerla en torno a los restos del beato, en un espacio cargado de símbolos y colores.

Sobre una roca de gran valor simbólico descansan los restos del beato Ceferino Namuncurá.

En el interior se destacan los vitrales con formas romboidales y una frase que se volvió emblema de Ceferino: “Quiero ser útil a mi gente”. Esa declaración resume el espíritu de un joven que soñaba con ser sacerdote para acompañar a su pueblo, y que se transformó en una de las figuras más queridas y veneradas de la Patagonia.

El templo se encuentra en medio de un paisaje natural de gran belleza, rodeado de montañas, arroyos y silencio. Allí, las misas y encuentros comunitarios adquieren un carácter especial, convirtiendo cada visita en una experiencia que trasciende lo religioso y se transforma en un viaje cultural y espiritual.

Las celebraciones por el natalicio de Ceferino son, al mismo tiempo, una oportunidad para renovar la fe y fortalecer la identidad cultural de la región. Junín de los Andes, reconocida como la capital espiritual de la Patagonia, abre así sus puertas a peregrinos y turistas que encuentran en el santuario un lugar único para conectar con la historia, la naturaleza y la esperanza de un pueblo.