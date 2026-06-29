Cerro Chapelco y una nueva etapa en San Martín de los Andes, telecabina y más nieve: cuánto salen y cómo sacar los pases

Chapelco abrirá la temporada el 8 de julio con una de las mayores renovaciones de infraestructura de los últimos años. (www.cerrochapelco.com.ar)

Subir a la montaña siempre fue parte del ritual. Ajustar las botas, cargar los esquíes al hombro, mirar el cielo para adivinar cómo estará la nieve y esperar el momento de empezar el ascenso. Este invierno, en Chapelco de San Martín de los Andes, ese recorrido tendrá una imagen distinta. El próximo 8 de julio, el centro de esquí abrirá la temporada con una de las mayores renovaciones de infraestructura de los últimos años.

La principal incorporación será una telecabina para 10 pasajeros que conectará la Base con la cota 1.600 en alrededor de cinco minutos. Con capacidad para transportar hasta 3.000 personas por hora, el nuevo medio de elevación busca reducir los tiempos de espera y mejorar la circulación de visitantes en los sectores de mayor movimiento.

Los cambios también comienzan antes de pisar la nieve. El complejo estrenará un estacionamiento totalmente pavimentado que duplicará la capacidad actual, una obra largamente esperada por quienes visitan el cerro durante la temporada alta.

La nueva telecabina unirá la Base con la cota 1.600 en unos cinco minutos y podrá transportar hasta 3.000 personas por hora.

La experiencia continuará con nuevas prestaciones. Chapelco incorporará Smart Lockers, un sistema que permitirá reservar de manera online espacios para guardar el equipamiento durante varios días y acceder a ellos utilizando la misma tarjeta del pase. Es una tecnología que, según informó el centro de esquí, se implementará por primera vez en la Argentina.

La renovación alcanza también a los espacios de la Base. Allí funcionará un rental completamente actualizado, con más de 2.000 equipos nuevos, un restaurante renovado, el restaurante La Base, con un nuevo diseño y propuesta gastronómica, una cafetería con productos artesanales y un local exclusivo para la Escuela de Esquí y Snowboard. En la cota 1.600, en tanto, se sumará un nuevo paseo comercial con cafetería, kiosco, oficina de la escuela, servicio de fotografía y lockers para mochilas.

Mientras tanto, la montaña continúa incorporando infraestructura. Entre la Base y la cota 1.400 se instalaron nuevos cañones de nieve, como parte del plan de modernización iniciado en 2025, con el objetivo de reforzar el mantenimiento de las pistas cuando las condiciones climáticas así lo requieran.

La temporada también traerá cambios vinculados a la seguridad. Desde este invierno será obligatorio el uso de casco para todas las actividades sobre la nieve, mientras que quienes practiquen snowboard deberán utilizar además la correa de seguridad.

La temporada de invierno llega con una renovación integral que incluye nuevos servicios, tecnología y mejoras en la montaña.

El Pase Diario esquiador para la temporada invernal 2026 ya se encuentra disponible y puede adquirirse a través de tienda.cerrochapelco.com.ar. Este tipo de pases se pueden utilizar en cualquier momento de la temporada, tanto de manera consecutiva como alternada.

En cuanto a las tarifas, el pase diario para esquiadores y snowboarders tendrá un valor único de 160.000 pesos, mientras que el pase peatonal costará 30.000 pesos. La compra podrá abonarse en tres cuotas sin interés y realizarse en los puntos de venta habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, en Reconquista 602 y en el DOT Baires Shopping y en San Martín de los Andes, en Mariano Moreno 859.

Con estas incorporaciones, Chapelco se prepara para recibir a miles de visitantes en una temporada que apuesta a combinar tecnología, servicios renovados y la misma postal que cada invierno vuelve a convocar: la nieve cubriendo el bosque, la cordillera como escenario y la montaña invitando, una vez más, a empezar el ascenso.

Más información en cerrochapelco.com.ar