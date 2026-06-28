Villa La Angostura: esquí en Cerro Bayo y naturaleza en uno de los destinos estrella del invierno 2026

Villa La Angostura vuelve a vestirse de blanco y se prepara para recibir una nueva temporada de invierno. Rodeada por bosques nativos, lagos cristalinos y las montañas del Parque Nacional Nahuel Huapi, la localidad neuquina se consolida una vez más como uno de los destinos más elegidos de la Patagonia para quienes buscan combinar naturaleza, aventura y descanso.

La temporada de esquí ya comenzó. El pasado 13 de junio, Cerro Bayo habilitó su sector para principiantes y se convirtió en el primer centro de esquí del país en abrir pistas para esquiadores durante el invierno 2026. Lo hizo con una montaña renovada, nuevas inversiones en infraestructura y una propuesta que busca combinar deporte, naturaleza y experiencias para toda la familia.

Con la nieve cubriendo senderos, cerros y miradores, el paisaje adquiere una belleza particular. Los visitantes encuentran aquí la posibilidad de disfrutar de actividades para todas las edades, desde experiencias al aire libre hasta propuestas gastronómicas que invitan a descubrir los sabores de la cordillera.

Para quienes estén planificando una escapada, la localidad lanzó el Winter Pass Villa La Angostura 2026, un programa que reúne promociones y beneficios en alojamientos, gastronomía, excursiones, actividades y comercios adheridos. La iniciativa busca facilitar el acceso a distintas experiencias y potenciar la estadía de quienes visiten el destino durante los meses de invierno.

Esquiar en Cerro Bayo

Ubicado sobre las laderas que miran al lago Nahuel Huapi, Cerro Bayo cuenta con 280 hectáreas de superficie esquiable y otras 180 hectáreas en el sector Provinciales. Sus 25 pistas distribuidas en cuatro niveles de dificultad, más de 14 kilómetros esquiables y sectores de fuera de pista con vistas privilegiadas sobre la cordillera lo posicionan como uno de los centros de esquí más atractivos de la Patagonia.

Entre las principales novedades de esta temporada se destaca la incorporación de una nueva aerosilla cuádruple que mejora la circulación en puntos estratégicos de la montaña. También se reforzó el sistema de fabricación de nieve con nuevos cañones que permitirán, cuando las condiciones climáticas lo acompañen, extender la cobertura hasta la base. A esto se suma una nueva máquina pisapistas Pistenbully 600 y una magic carpet exclusiva para los más pequeños dentro de la escuela de esquí.

Cómo funciona el estacionamiento en el cerro Bayo. Foto: site:rionegro.com.ar

Uno de los diferenciales de Cerro Bayo sigue siendo su propuesta para quienes se inician en la nieve. A diferencia de otros centros, las pistas para principiantes se encuentran en cota 1500, donde la calidad de la nieve suele mantenerse durante toda la temporada. Allí también funciona el rental para debutantes, facilitando una experiencia más cómoda para quienes llegan por primera vez a la montaña.

La escuela de esquí y snowboard ofrece clases grupales y particulares para todas las edades, además de programas específicos como Ski Bautismo, clínicas de perfeccionamiento, clases exclusivas y actividades adaptadas para personas con discapacidad. Los más chicos cuentan con guardería, Kids Club, escuela infantil y espacios especialmente diseñados para aprender jugando en la nieve.

Pero la experiencia en Cerro Bayo va mucho más allá del esquí. Quienes no practican deportes de nieve pueden disfrutar de caminatas con raquetas, tubing, paseos panorámicos y distintos recorridos para contemplar el paisaje. A esto se suma una propuesta gastronómica que tiene identidad patagónica propia, con refugios distribuidos en distintos puntos de la montaña. Desde Snow House y Oso Café en la base hasta Tronador, Oso Point y El Capricho en la cumbre, cada espacio ofrece vistas privilegiadas, platos regionales y una cuidada selección de vinos.

La temporada también estará marcada por una intensa agenda deportiva y social. Entre los eventos destacados figuran el Freeride WTQ, los campeonatos argentinos FASA U12 y U14, el Freestyle Sessions y el tradicional Rugby Xtreme. Además, volverá «Sabores que Unen», el encuentro gastronómico que reúne a reconocidos chefs y propuestas culinarias en plena montaña.

Con una combinación de infraestructura renovada, servicios personalizados, propuestas familiares y una ubicación privilegiada frente al Nahuel Huapi, Cerro Bayo apuesta a consolidar una vez más su perfil de centro de esquí boutique, donde la experiencia de montaña se vive con comodidad, calidad y una conexión permanente con el paisaje patagónico.

Las tarifas de la temporada tienen valores diferenciados según la época del invierno y el tipo de pase elegido. En temporada baja, el pase diario para mayores costará $111.400 y para menores $87.100. Durante la temporada alta, los valores ascenderán a $136.500 para mayores y $106.800 para menores. En www.cerrobayo.com.ar

Actividades para hacer en Villa la Angostura en invierno

Entre las alternativas más valoradas se encuentran las cabalgatas guiadas por baqueanos locales. Los recorridos atraviesan bosques nativos y senderos de montaña, y permiten acceder a rincones poco conocidos y a vistas privilegiadas de los paisajes invernales. La actividad está pensada tanto para quienes tienen experiencia ecuestre como para quienes se suben a un caballo por primera vez.

Las caminatas y excursiones de trekking también forman parte de la oferta. Durante el invierno, los senderos se transforman en escenarios de postal donde la nieve resalta los colores del bosque andino patagónico. Entre los recorridos más buscados aparecen los caminos de la Península de Quetrihué, el Bosque de Arrayanes y diversos circuitos dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi, ideales para conectarse con la naturaleza y descubrir panorámicas únicas.

Otra de las experiencias que gana protagonismo en esta época del año son las navegaciones por el lago Nahuel Huapi. Desde el agua, las montañas nevadas, las bahías protegidas y los bosques que llegan hasta la costa ofrecen una perspectiva diferente de la región. Son excursiones especialmente elegidas por quienes buscan disfrutar del paisaje con tranquilidad y contemplación.

La agenda invernal también incluye propuestas outdoor durante toda la temporada. Trekking guiado, excursiones panorámicas, kayak en sectores protegidos del lago y distintas actividades de aventura permiten aprovechar el entorno natural incluso durante los días más fríos.

Después de una jornada al aire libre, la gastronomía se convierte en otro atractivo fundamental. Chocolaterías artesanales, casas de té, cervecerías y restaurantes ofrecen platos regionales en ambientes cálidos y acogedores. Truchas, ahumados, chocolates y cervezas artesanales forman parte de una identidad gastronómica que complementa la experiencia de viajar a la cordillera.

Con propuestas para familias, parejas y grupos de amigos, Villa La Angostura reafirma así su lugar entre los destinos invernales más importantes del país. Entre bosques nevados, lagos de montaña y la hospitalidad característica de la Patagonia, la temporada 2026 invita a descubrir una vez más por qué este rincón cordillerano sigue enamorando a quienes lo visitan.

Información complementaria Temporada 2026

Cerro Bayo: servicios, escuela de esquí y propuestas para toda la familia

Exclusive Pass: acceso prioritario a medios de elevación, lounge exclusivo para mayores de 18 años, estacionamiento preferencial, host personalizado, guías de montaña, reservas en escuela de esquí, coworking, wifi, espacio de lectura, degustaciones y asistencia para reservas gastronómicas.

acceso prioritario a medios de elevación, lounge exclusivo para mayores de 18 años, estacionamiento preferencial, host personalizado, guías de montaña, reservas en escuela de esquí, coworking, wifi, espacio de lectura, degustaciones y asistencia para reservas gastronómicas. Una ventaja para principiantes: las pistas para aprender están ubicadas a 1.500 metros de altura, donde la calidad de nieve se mantiene durante toda la temporada. Además, cuentan con tres magic carpet que facilitan el aprendizaje y el desplazamiento de los debutantes.

las pistas para aprender están ubicadas a 1.500 metros de altura, donde la calidad de nieve se mantiene durante toda la temporada. Además, cuentan con tres magic carpet que facilitan el aprendizaje y el desplazamiento de los debutantes. Escuela de Ski & Snowboard: integrada por instructores nacionales e internacionales. Ofrece clases particulares y grupales para todos los niveles y edades.

integrada por instructores nacionales e internacionales. Ofrece clases particulares y grupales para todos los niveles y edades. Clínicas de perfeccionamiento: destinadas a esquiadores y snowboarders avanzados que buscan mejorar técnicas de fuera de pista, bumps y nieve profunda.

destinadas a esquiadores y snowboarders avanzados que buscan mejorar técnicas de fuera de pista, bumps y nieve profunda. Experiencias fuera de pista: excursiones guiadas para descubrir sectores de nieve virgen y algunos de los paisajes más atractivos de la montaña.

excursiones guiadas para descubrir sectores de nieve virgen y algunos de los paisajes más atractivos de la montaña. Ski Bautismo: programa especialmente diseñado para quienes tienen su primer contacto con la nieve, combinando práctica y aprendizaje inicial.

programa especialmente diseñado para quienes tienen su primer contacto con la nieve, combinando práctica y aprendizaje inicial. Ski Más: clínicas de perfeccionamiento orientadas a grupos de adolescentes.

clínicas de perfeccionamiento orientadas a grupos de adolescentes. Clase Exclusive Pass: modalidad premium que incluye traslado desde el hotel, prioridad en medios de elevación, manejo de equipos y atención personalizada durante toda la jornada.

modalidad premium que incluye traslado desde el hotel, prioridad en medios de elevación, manejo de equipos y atención personalizada durante toda la jornada. Ski Adaptado: programa destinado a personas con discapacidad física, mental o sensorial, promoviendo la inclusión a través del deporte y la recreación.

programa destinado a personas con discapacidad física, mental o sensorial, promoviendo la inclusión a través del deporte y la recreación. Opciones para no esquiadores: tubing, caminatas con raquetas de nieve, paseos panorámicos y experiencias gastronómicas.

Propuestas para niños

Pista infantil Cartoon Network y escuela especializada para los más chicos.

y escuela especializada para los más chicos. Kids Club: instructores y profesores acompañan a niños en sus primeras experiencias sobre la nieve.

instructores y profesores acompañan a niños en sus primeras experiencias sobre la nieve. Guardería: servicio para bebés y niños de hasta 3 años.

servicio para bebés y niños de hasta 3 años. Copitos y Bayitos: escuela de ski y snowboard para niños de 4 a 12 años. Incluye almuerzo y merienda para quienes toman clases de jornada completa.

escuela de ski y snowboard para niños de 4 a 12 años. Incluye almuerzo y merienda para quienes toman clases de jornada completa. Parque de Nieve: espacio recreativo con actividades para todas las edades.

espacio recreativo con actividades para todas las edades. Mini Terrain Park: sector pensado para que niños y adolescentes aprendan y perfeccionen saltos y maniobras.

Snowpark

Volcom Snowpark: áreas diferenciadas para principiantes y expertos, con saltos, módulos, obstáculos y espacios de relax para riders.

Otros servicios

Estacionamiento.

Puesto de socorro con atención médica especializada.

Rental para principiantes en cota 1500 y alquiler de equipos de alta gama en la base.

Alquiler de indumentaria.

Servicio de fotografía.

Centro de Atención al Huésped.

¿Cómo llegar al cerro? Ubicación estratégica

A 15 minutos de Villa La Angostura.

A 45 minutos del aeropuerto de Bariloche.

A 1 hora y media de San Martín de los Andes.

A 30 minutos del Paso Internacional Cardenal Samoré.

Hospedajes

La tarifa diaria sin desayuno para dos personas es de $ 125.000. Cabaña con un dormitorio con somier y colchón de resortes, baño con cabina y columna de hidromasajes, cocina, living comedor, cochera cubierta y parrilla individual. Servicio de mucama, reposición de sabanas y toallas. www.cabanasloscondores.com.ar.

¿Cómo funciona Winter Pass?

Descargá el Winter Pass desde la web oficial de turismo de VLA. Elegí los beneficios que querés utilizar. Contactá directamente a cada prestador para realizar tu reserva y mostrale el Winter Pass en PDF descargado. Disfrutá tu invierno en Villa La Angostura

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