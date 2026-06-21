Dejó Buenos Aires para vivir en Caviahue, salió a recorrer unas termas escondidas y lo sorprendieron unas misteriosas esferas de hielo

Rodrigo Buchberger, su hermano Javier y Maxi Morgado, frente a las misteriosas esferas de hielo y la magia en Caviahue Copahue. Fotos y videos: @rodrygitoo.

La caminata comenzó como tantas otras en Caviahue. La nieve recién caída cubría algunos tramos del sendero que nace en la Cascada del Caño y serpentea entre la montaña hasta Las Máquinas, un rincón de termas abandonadas que los habitantes de la zona conocen de memoria. Rodrigo Buchberger, su hermano Javier y Maxi Morgado, un amigo de Neuquén avanzaban sin apuro. El recorrido les resultaba familiar.

Habían llegado a aquel lugar tres años atrás, después de tomar una decisión que cambió el rumbo de sus vidas: dejar Buenos Aires, abandonar la rutina de oficina y mudarse a Caviahue-Copahue. Buscaban una vida distinta y la encontraron al pie de un volcán.

Desde entonces, aprendieron a leer el clima, a seguir el ritmo de las nevadas y a convivir con un paisaje que nunca se repite. En invierno, las calles desaparecen bajo la nieve. En verano, las araucarias recuperan su verde intenso y el vapor de las termas dibuja columnas blancas sobre la montaña. “Este lugar es mágico y todavía es poco conocido para muchos argentinos. Cada vez que viene alguien se sorprende por la cantidad de cosas que se pueden hacer”, cuenta Rodrigo.

Aquella mañana, la montaña volvió a sorprenderlos. “Había algo de nieve, pero como conocemos bien el camino, no nos preocupó”, dice. Después de unas dos horas y media de marcha, llegaron a las piletas humeantes de Las Máquinas, donde el agua brota de la tierra a temperaturas similares a las de Copahue. “Muchas veces no te podés meter de lo caliente que está. Otras veces baja un poco la temperatura”, explica.

El sitio conserva, además, las huellas de otra época. Entre las ruinas todavía se levantan los restos de un antiguo hotel termal construido durante el primer peronismo, cuando la zona comenzaba a ser explorada por su potencial turístico. “Ahí hay un viejo hotel que fue construido por Perón y también funcionó un puesto militar. El hotel quedó abandonado hace años y el puesto dejó de funcionar hace poco, después de un incendio”, relata.

Caminar por Las Máquinas es recorrer un paisaje atravesado por la historia. Vapor que emerge de la tierra, construcciones abandonadas y senderos que parecen conducir a otro tiempo.

Las llamadas “bolas de hielo” los sorprendieron.

Después de contemplar las aguas termales, el grupo siguió hasta la Laguna Melliza Superior, el espejo de agua que abastece al pueblo y que, esa tarde, les tenía preparada una postal inesperada.

En la orilla, atrapadas bajo una superficie transparente, aparecían decenas de esferas de hielo de distintos tamaños. “Cuando llegamos, en la punta de la laguna estaban estas pelotas de hielo encerradas en una capa de hielo cristalino”, recuerda Rodrigo. Y todavía busca palabras para describir la escena: “Fue una imagen muy increíble, se podía caminar arriba”.

Las llamadas “bolas de hielo” son un fenómeno poco frecuente que requiere una combinación precisa de bajas temperaturas, viento y movimiento del agua. Pero la explicación científica no alcanza para desarmar el asombro. “Personas que viven acá desde hace muchos años nunca habían visto algo así”, asegura.

La quietud del lugar hizo el resto. Con poco viento y el cielo despejado, aprovecharon para tomar fotografías y registrar imágenes aéreas con un dron. Por ahora, tanto Las Máquinas como las Lagunas Mellizas todavía son accesibles en vehículo. Pero cuando avanza el invierno, el camino desaparece bajo varios metros de nieve.

“Más adelante ya no se puede llegar en auto porque queda todo tapado. Los que conocemos el lugar cortamos camino por la montaña, siguiendo una ruta de motos de nieve que sube justo por el borde del pueblo”, explica.

Quizás por eso el encanto del lugar sigue intacto. Lejos de los circuitos masivos y escondido entre araucarias, vapor y montañas, Caviahue-Copahue conserva la capacidad de sorprender. En un territorio donde el volcán humea, las termas brotan de la tierra y la nieve transforma el paisaje , Rodrigo encontró lo que había ido a buscar cuando dejó atrás la ciudad: la certeza de que todavía existen sitios capaces de maravillar. Y lo comparte en @rodrygitoo.

Invierno en Caviahue-Copahue

La localidad se consolida cada invierno como una alternativa para quienes buscan combinar nieve, naturaleza y bienestar. Lejos del ritmo de los grandes centros turísticos, propone una experiencia diferente.

Vapor, ruinas y araucarias: combina historia y naturaleza.

Entre las opciones más elegidas se encuentran las excursiones en motos de nieve, cuatriciclos y vehículos 4×4 que recorren valles, cascadas y caminos cubiertos de blanco. También es posible realizar caminatas por senderos señalizados, visitar atractivos naturales como la Cascada Escondida, las Cascadas del Agrio, el Puente de Piedra y, el imponente Salto del Agrio.

La gastronomía regional completa la experiencia con sabores típicos de la cordillera, platos elaborados con productos locales y refugios.

Cerro Caviahue

La propuesta se complementa con la oferta de invierno del Cerro Caviahue, que abrirá su centro de esquí el próximo 27 de junio, y con mejoras en infraestructura y accesibilidad. La localidad prevé dar inicio a la temporada invernal el próximo 27 de junio con una agenda de actividades, eventos y promociones especiales para residentes y turistas.

La temporada invernal comenzará el próximo 27 de junio.

En temporada alta, el pase diario tiene un valor de $120.000 para mayores y $96.000 para menores, mientras que el pase por dos días asciende a $234.000 para mayores y $188.000 para menores.

En temporada baja, el pase diario tiene un valor de $108.000 para mayores y $87.000 para menores, mientras que el pase de dos días cuesta $211.000 mayores y $169.000 menores.

Termas Nieve en Copahue

Entre las propuestas más destacadas aparece “Termas Nieve”, el producto turístico que invita a disfrutar de las aguas mineromedicinales de Copahue en pleno invierno, mientras la nieve cubre la cordillera.

Al pie del volcán Copahue, el vapor que emerge de las piscinas naturales contrasta con el paisaje blanco y crea una postal que solo puede vivirse en unos pocos lugares del mundo.

“Existen en Islandia y también en Japón, y las tenemos nosotros en Neuquén. Es una experiencia única e inolvidable”, destacó el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén, Matías Ramos. Por otra parte este año, un hotel abrirá sus puertas para que puedan pasar una noche en Copahue.

Cómo llegar y dónde dormir en Caviahue

Desde la capital de Neuquén son 352kms por las rutas 22 y 21.

Los precios de los hospedajes varían de acuerdo a los servicios. En una hostería para dos, la noche sale $165.198. En esta página están los hospedajes habilitados.

Si llegás en avión a Nuequén o San Martín de los Andes, una vez que se llega al aeropuerto, existen distintas opciones de traslado en micro hacia Caviahue-Copahue.

Las empresas que operan el servicio son:

Campana Dos, con salidas desde Neuquén capital y San Martín de los Andes. Consultas y reservas: 299 325-4864.

Albus, con servicios desde la ciudad de Neuquén. Consultas y reservas: 299 466-9635.

Se recomienda verificar previamente los horarios y la frecuencia de los servicios, ya que pueden variar según la temporada.

¿Cómo llegar en Bus a Caviahue-Copahue?

transportesrincon@gmail.com +54 9 (299) 4616956 +54 9 (299) 4616956 transportesrincon.net