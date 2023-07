Cómo es esquiar en Cerro Bayo de Villa la Angostura: hoy lanzan la temporada alta

En plena cordillera neuquina y a sólo 9 kilómetros de Villa la Angostura, se encuentra el Centro de Esquí Cerro Bayo, que tiene diseñado sectores exclusivos para cada tipo de esquiador. Cuenta con un circuito especial para principiantes, pistas para intermedios y fuera de pista para expertos. Los más chicos pueden disfrutar de variadas opciones y hay dos zonas diferentes para la práctica de Freestyle, tanto para ski como para snowboard.

Hoy, con el Chef Pedro Bargero (ex Chila, 50 Best) al frente de los fuegos y la inauguración oficial del Amex Snow House en la base, Cerro Bayo inaugura oficialmente su temporada alta. Será a las 19. Los invitados podrán disfrutar de un excelente menú desarrollado también con el apoyo del chef local, Jonatan Palavecino y luego de la cena el DJ Meme Bouquet hará una Live Session. Y el jueves 13 desde las 17 habrá un inolvidable After Ski Imperial con el dj Invitado: Villa Diamante, en el Amex Snow House de la base del Cerro.

Cerro Bayo cuenta con 280 hectáreas de superficie esquiable y 180 hectáreas del fuera de pista Provinciales. Un descenso máximo ininterrumpido de 6.000 metros; 14 kilómetros de pistas esquiables y más de 4 kilómetros de fuera de pista con magníficas vistas del lago Nahuel Huapi y la villa turística. Un total de 11 medios de elevación; 25 pistas con 4 niveles de dificultad; 2 telecabinas cuádruples (JeanPierre); (Cumbre); 6 telesillas dobles; 3 Magic Carpets.

Un diferencial en la oferta para el esquiador novato, es que las pistas para principiantes se encuentran a 1500 metros de altura, a diferencia de otros centros, en los cuales generalmente están en la base. Esto posibilita contar con nieve óptima para clases y prácticas durante toda la temporada. Además, las tres magic carpet facilitan el traslado de los esquiadores principiantes. Por otro lado, el fuera de pista de Provinciales está totalmente señalizado.

La Escuela de Cerro Bayo brinda diferentes opciones para aprender a mejorar el estilo de ski o de snowboard. También tiene diferentes refugios de montaña ideales para disfrutar de un after ski, eventos, y vivir experiencias gastronómicas .

Para todos aquellos que van a la montaña pero no son fanáticos del ski, Cerro Bayo les ofrece divertirse en el tubing, una increíble caminata con raquetas o disfrutar de las vistas y la gastronomía.

Además, Freeride Sudamérica anunció que esta pista patagónica volverá a formar parte del calendario. Se trata de una competencia de esquí y snowboard, que se practica fuera de pista.

Cuánto sale esquiar en cerro Bayo

El pase diario de un adulto vale $23.300 en la alta, $21.000 en la especial, $18.600 en la media y $16.900 en la baja. Para menores (6 a 11 años) y seniors (65 a 69 años), el precio es $18.200 alta; $16.600 especial; $14.700 media y 13.200 baja. Infantes y mayores de 70, sin cargo.

Hay muchas opciones como el pase de fin de semana o de tres a siete días consecutivos o no. Por ejemplo tres días, en temporada alta salen $69300 mayores y $52.200 menores. En la web del ya están en venta los pases, en este cerro, los precios se dividen en cuatro temporadas.

Los visitantes y esquiadores podrán adquirir toda la oferta 2023 de Cerro Bayo en www.cerrobayo.com.ar. Allí encontrarán tanto pases como paquetes turísticos, y continuando la alianza con American Express, los clientes que abonen con tarjetas AMEX, accederán a grandes beneficios como descuentos en Ski packs – clases, pases y alquiler de equipos-, en pases Exclusive Pass y mucho más.

Cómo llegar a Cerro Bayo

Está ubicado a 6 Km del centro de la ciudad y a 45 min. del Aeropuerto de Bariloche.

A 15 min. del Centro de Villa La Angostura.

A 1:30 hs. de San Martín de los Andes.

A 30 min. del Paso Internacional Cardenal Samoré a Chile.