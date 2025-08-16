No es un motorhome, pero este colectivo ofrece un hotel de lujo sobre ruedas

El “Limusina Plus” redefine la forma de viajar en colectivo con su clase ejecutiva 2×1.



No se trata de un motorhome, pero viajar en este colectivo se le parece bastante: ofrece suites para dos personas, televisor individual, heladera y detalles de confort que transforman un trayecto largo en una experiencia cercana a la de un hotel rodante.

Este modelo de micro se llama popularmente “Limusina Plus” y tiene una clase ejecutiva 2×1 que cuenta con habitaciones con televisión LED, dos plazas confortables para descansar cómodamente, frazadas, cortinas para evitar la luz solar e incluso un teléfono para hablar directamente con el chofer.

Este colectivo de larga distencia es el Yutong Master NOVA Bus y se fabrica en Pakistán, el quinto país más poblado de Asia y del mundo con más de 240 millones de habitantes.

El modelo Yutong Master NOVA Bus se fabrica en Pakistán, uno de los países más poblados del mundo.

Cama y televisión propia: así es el nuevo micro de lujo para viajar en larga distancia

En lo que respecta a su comodidad, en el segundo piso hay dos filas de butacas armadas en formato 2+1, con dos niveles adentro del colectivo. Cada suite viene con su tele, bastante espacio para uno y el asiento se reclina casi para quedar casi como una cama.

Normalmente, estos colectivos ofrecen un servicio con snacks y bebidas. Eso sí, no tienen baño privado ni un lugar para higienizarse distinto al de otros micros. Igual, me parece ideal para viajes largos entre ciudades que quedan bien lejos.

El Yutong Master NOVA Bus es un micro basado en el Yutong C13 Pro, y carrozado en Pakistán por Master Motor.

A nivel mecánico, sus especificaciones son las siguientes:

Motor: Weichai WP10.375

Cilindrada: 9.7 litros (entrega 375 caballos de potencia)

Combustible: diésel

Caja de cambios: manual (origen ZF)

Seguridad: frenos ABS y ADAS



