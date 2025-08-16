No es un motorhome, pero este colectivo ofrece un hotel de lujo sobre ruedas
Con suites para dos, televisores individuales, heladera y detalles de confort, el llamado “Limusina Plus” ofrece la posibilidad de viajar largas distancias con la comodidad de un hotel rodante.
No se trata de un motorhome, pero viajar en este colectivo se le parece bastante: ofrece suites para dos personas, televisor individual, heladera y detalles de confort que transforman un trayecto largo en una experiencia cercana a la de un hotel rodante.
Este modelo de micro se llama popularmente “Limusina Plus” y tiene una clase ejecutiva 2×1 que cuenta con habitaciones con televisión LED, dos plazas confortables para descansar cómodamente, frazadas, cortinas para evitar la luz solar e incluso un teléfono para hablar directamente con el chofer.
Este colectivo de larga distencia es el Yutong Master NOVA Bus y se fabrica en Pakistán, el quinto país más poblado de Asia y del mundo con más de 240 millones de habitantes.
Cama y televisión propia: así es el nuevo micro de lujo para viajar en larga distancia
En lo que respecta a su comodidad, en el segundo piso hay dos filas de butacas armadas en formato 2+1, con dos niveles adentro del colectivo. Cada suite viene con su tele, bastante espacio para uno y el asiento se reclina casi para quedar casi como una cama.
Normalmente, estos colectivos ofrecen un servicio con snacks y bebidas. Eso sí, no tienen baño privado ni un lugar para higienizarse distinto al de otros micros. Igual, me parece ideal para viajes largos entre ciudades que quedan bien lejos.
Cama y televisión propia: así es el nuevo micro de lujo para viajar en larga distancia
El Yutong Master NOVA Bus es un micro basado en el Yutong C13 Pro, y carrozado en Pakistán por Master Motor.
A nivel mecánico, sus especificaciones son las siguientes:
- Motor: Weichai WP10.375
- Cilindrada: 9.7 litros (entrega 375 caballos de potencia)
- Combustible: diésel
- Caja de cambios: manual (origen ZF)
- Seguridad: frenos ABS y ADAS
Con información de Noticias Argentinas
Comentarios