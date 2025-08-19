Una carrera entre araucarias y lagos: a ASICS K21 llega a Villa Pehuenia-Moquehue

Villa Pehuenia Moquehue volverá a ser sede del ASICS K21, una de las competencias de trail running más esperadas del calendario.

Más que una carrera, será un abrazo a la montaña. La ASICS K21 llega a Villa Pehuenia-Moquehue con un recorrido completamente renovado que invita a perderse entre senderos de bosque nativo. Este año, el trazado deja atrás gran parte de las áreas urbanas para sumergir a los corredores en la naturaleza más pura, donde el desafío se mide en piedras, desniveles y el pulso del viento frío en la cara.

El cambio de sentido del circuito, que permitirá a los corredores atravesar paisajes únicos: araucarias milenarias, lagos cristalinos y la imponente silueta del volcán Batea Mahuida. Tanto en los 21 como en los 10 kilómetros, la propuesta será un desafío de pura montaña, con terrenos irregulares, piedras, cañadones y desniveles que pondrán a prueba resistencia y espíritu aventurero.

La competencia se desarrollará en modalidad individual, con categorías por edades para hombres y mujeres. Podrán participar desde los 14 años en la distancia corta y desde los 16 en la larga, con divisiones hasta más de 60 años. Todos los finalistas recibirán su medalla finisher, y los ganadores generales y por categoría se llevarán medallones.

El sábado 6, la acreditación tendrá lugar en el Salón de Actividades Físicas N°1 (SAF 1), ubicado en la calle Los Coihues dentro de la Reserva Natural Urbana. La jornada concluirá con “Atardecer en la Montaña”, un evento especial de 17 a 19.30 horas que incluirá gastronomía patagónica, artesanías locales y una vista privilegiada del Batea Mahuida.

El domingo 7 será el día central de la carrera. La largada y llegada estarán en el Muelle Turístico y Paseo Recreativo, donde el público podrá disfrutar de música, sabores regionales y productos artesanales mientras acompaña a los competidores.

Las inscripciones siguen abiertas en kseries.run, con planes de pago en cuotas y beneficios especiales para clientes del Banco Nación.

Qué hacer en Pehuenia

Este septiembre, Villa Pehuenia-Moquehue invita a corredores y amantes de la naturaleza a vivir la montaña como nunca antes, en un evento que combina deporte, paisajes y la calidez de una comunidad anfitriona en el corazón de la Patagonia.

La villa presenta una novedad para quienes disfrutan el contacto profundo con la naturaleza: una nueva senda urbana que conecta el Centro Cívico con varios miradores panorámicos sobre el lago Aluminé y la cordillera, pensada para recorrer sin prisa y sin salir del corazón del pueblo. Bancos de madera, iluminación tenue y el silencio de la montaña acompañan cada paso.

Una de las caminatas más recomendadas arranca en la oficina de turismo, cerca de la ruta provincial 13. Son poco más de 470 metros por una senda con protección, hasta llegar a un mirador de dos niveles con vistas que abrazan el cordón montañoso y las aguas profundas del Aluminé.

Desde allí, la ruta continúa por una pasarela elevada, un puente que se adentra en la costa del lago regalando panorámicas para detenerse a respirar. El broche de oro es el Portal Pehuenia: unas letras corpóreas imponentes que invitan a la foto obligada y a sentarse a mirar, simplemente mirar.

Un día en el cerro Batea Mahuida

La administración del Parque de Nieve Batea Mahuida, de Villa Pehuenia, informó que debido a la escasa cantidad de nieve que afecta esa zona turística, el cerro se encuentra abierto solo para peatones con disponibilidad de algunos servicios. En ese sentido, el público puede acceder a la confitería, que funciona de 10 a 17 (desayuno, almuerzo y merienda) y a los trineos, en un sector delimitado por seguridad y con supervisión en el caso de los niños.

También, a los visitantes se les brinda estacionamiento, caminatas con chivas (habilitadas con reserva previa) y paseos con motos de nieve, si las condiciones de nieve así lo permiten. Por otro lado, quedan restringidos los medios de elevación y pistas para esquiadores hasta nuevo aviso y a la espera de nevadas.

Además, el ingreso con tránsito vehicular al parque, se debe realizar con precaución por barro y profundidad de las huellas allí existentes. No se permiten actividades con camionetas 4×4. Para más información y servicios y excursiones, contactarse a través de Instagram @bateamahuida y www.cerrobateamahuida.com .