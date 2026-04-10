Del Nahuel Huapi al Fin del Mundo: en fotos, cinco Parques Nacionales para visitar en otoño

El otoño instala su paleta de rojos, naranjas y amarillos en cinco destinos bellísimos para hacer turismo en la naturaleza. Desde el área conjunta de los Parques Nacionales Los Arrayanes y Nahuel Huapi en la Patagonia, el Parque Nacional Tierra del Fuego en el extremo austral, el Parque Nacional Calilegua en las yungas jujeñas, el Parque Nacional Mburucuyá en la depresión del Iberá y el Parque Nacional Pre-Delta en la antesala del gran delta del Paraná.

En estos escenarios, las temperaturas descienden y resultan más amenas para el senderismo y el trekking, los caminos suelen ofrecer mejores condiciones y la fauna se muestra entre bosques coloridos, humedales, montañas y ríos; ideal para disfrutar de la biodiversidad y de las áreas de uso público.

Parque Nacional Nahuel Huapi

El Parque Nacional Nahuel Huapi integra uno de los destinos turísticos más emblemáticos de la Patagonia. Sus lagos, senderos, áreas recreativas y zonas de acampe suman múltiples opciones para combinar montaña, bosque y agua en una misma estadía.

Postales en el Parque Nacional Nahuel Huapi. (Foto: Gentileza Parques Nacionales).

La cercanía con ciudades y villas turísticas, como Bariloche, Villa La Angostura y Villa Traful, garantiza una amplia oferta de alojamiento, servicios y actividades que enriquecen la experiencia de naturaleza protegida.

Pasarela del Manso. (Gentileza: Parques Nacionales).

Parque Nacional Los Arrayanes

Circuito de pasarelas en el bosque de Arrayanes. (Foto: Gentileza Parques Nacionales).

Creado en 1971 como área protegida separada de Nahuel Huapi, el Parque Nacional Los Arrayanes conserva ejemplares de arrayanes con más de 650 años y más de 15 metros de altura. El recorrido por su bosque permite apreciar una gama de colores entre verdes y canela, con senderos que se internan en este ambiente singular. La experiencia se complementa con el corredor paisajístico que comparte con el Parque Nacional Nahuel Huapi.

Parque Nacional Arrayanes. (Gentileza: Parques Nacionales).

Parque Nacional Tierra del Fuego

En el extremo sur del país, el Parque Nacional Tierra del Fuego resguarda bosques andino-patagónicos donde la Cordillera de los Andes se encuentra con el mar del Canal Beagle. Durante el otoño, las lengas, especie predominante, tiñen las laderas de tonos rojizos y otorgan un paisaje único.

Bahía Lapataia. (Gentileza Parques Nacionales).

El área ofrece senderos de distinta dificultad, excursiones náuticas, playas, áreas recreativas y propuestas gastronómicas. Ushuaia, muy próxima al Parque, actúa como base con servicios turísticos completos y suma alternativas para complementar la visita.

Las legas se tiñen de rojo. (Gentileza Parques Nacionales).

Parque Nacional Calilegua

En las laderas orientales de las Sierras de Calilegua, en Jujuy, este Parque forma parte de la Reserva de Biosfera de las Yungas (UNESCO) y presenta valles y quebradas con vegetación exuberante. Más de diez senderos pedestres posibilitan la práctica de senderismo con o sin guía, además del avistaje de aves y fauna en general.

El área incluye miradores, zonas recreativas, sanitarios y un sector de acampe libre y gratuito. La Ruta Provincial 38 atraviesa el Parque y facilita el recorrido en vehículo, con servicios turísticos en localidades cercanas como Calilegua, Libertador General San Martín y San Francisco del Valle.

Parque Nacional Mburucuyá

Ubicado en la gran depresión del Iberá, el Parque Nacional Mburucuyá conserva muestras del Chaco Húmedo, el Espinal y la Selva Paranaense, lo que genera una notable diversidad de ambientes y especies. El área alberga más de 300 especies y cuenta con cuatro senderos que permiten atravesar distintos paisajes y conocer su flora y fauna asociada.

Ofrece espacios para recreación, picnic y acampe tanto diurno como nocturno, junto con servicios para una estadía confortable. La vecina localidad de Mburucuyá, reconocida como Cuna del Chamamé, suma un Museo y circuitos temáticos vinculados a esta música declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Parque Nacional Pre-Delta

Vegetación típica de la ecorregión Delta e Islas del Paraná. (Gentileza Parques Nacionales.

En el Parque Nacional Pre-Delta, las temperaturas más bajas del otoño aportan un clima agradable para recorrer senderos o contratar salidas en kayak con prestadores habilitados. Los caminos se internan en bosques ribereños, ambientes acuáticos, sectores de pastizal y vegetación propia del Espinal, donde resulta posible observar una gran diversidad de aves protegidas.

En los bosques ribereños se puede contemplar la flora y fauna con más de 240 especies de aves.

El área recreativa diurna La Jaula dispone de fogones, mesas y bancos para pasar el día. Quien prefiera una experiencia más inmersiva cuenta con un sector de acampe agreste gratuito, con fogones y baños, que requiere registro al ingresar. La cercana ciudad de Diamante, a solo 4,5 km, ofrece servicios, actividades náuticas, propuestas recreativas y opciones culturales.