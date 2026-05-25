Todo lo que necesitás saber sobre el avistaje de ballenas en Chubut para 2026

El calendario natural de la Patagonia argentina marca un hito fundamental con la llegada de los primeros ejemplares de ballena franca austral, que se avistan en las costas de Chubut. Si bien los avistamientos aislados suelen comenzar en mayo, junio 2026 representa el inicio oficial de la temporada turística, momento en que el Golfo Nuevo se transforma en un santuario de reproducción y cría.

Para los viajeros, este fenómeno en las costas de la Patagonia ofrece una oportunidad única de conexión con la fauna silvestre en un entorno protegido, consolidando a Puerto Madryn y Puerto Pirámides como destinos líderes en el turismo de naturaleza a nivel global.

Gigantes del mar en Chubut: avistaje de ballenas en Puerto Pirámides y Península Valdés

A partir del 10 de junio 2026, se habilitan oficialmente las excursiones embarcadas que parten desde Puerto Pirámides, el único punto autorizado dentro de Península Valdés para realizar esta actividad.

Este puerto natural permite a las embarcaciones aproximarse de manera regulada a la ballena franca austral, respetando protocolos de seguridad y conservación que garantizan el bienestar de los ejemplares.

Avistaje de ballenas en Puerto Pirámides, Chubut.-

El avistaje embarcado es una experiencia sensorial inigualable, donde el sonido de los soplidos y la magnitud de los saltos de estos cetáceos se aprecian en su máxima expresión.

El Doradillo: avistaje de ballena franca austral desde la costa de Chubut

Para quienes prefieren la observación terrestre, el Área Natural Protegida El Doradillo, ubicada a pocos kilómetros de Puerto Madryn, ofrece un espectáculo natural sin igual en el mundo.

Debido a la profundidad de sus costas, la ballena franca austral suele acercarse a pocos metros de la playa, permitiendo que los visitantes observen a las madres con sus ballenatos desde la arena, sin necesidad de embarcarse.

Avistaje de ballenas en El Doradillo, Chubut.-

Junio y julio son meses ideales para visitar esta zona, ya que el comportamiento de las ballenas en aguas calmas facilita una visibilidad excepcional desde los acantilados y la playa.

Calendario 2026 en Chubut: los mejores meses para visitar Puerto Madryn

Aunque la temporada se extiende hasta diciembre, la planificación del viaje es clave para maximizar la experiencia en Puerto Madryn:

Junio y julio : inicio de temporada con los primeros arribos y gran actividad en El Doradillo .

: inicio de temporada con los primeros arribos y gran actividad en . Agosto a octubre : pico máximo de ejemplares en el Golfo Nuevo, ideal para avistajes embarcados.

: pico máximo de ejemplares en el Golfo Nuevo, ideal para avistajes embarcados. Noviembre y diciembre: comienzo de la migración hacia el Atlántico Sur, con los últimos ballenatos de la temporada. Se recomienda a los turistas consultar siempre los sitios oficiales de la Secretaría de Turismo de Chubut para verificar el estado de los caminos en Península Valdés y la disponibilidad de las prestadoras de servicios náuticos.