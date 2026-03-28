“Tiene sus días contados”: crece la preocupación por un histórico arrayán de 100 años en Bariloche

Un arrayán centenario, ubicado en calle Moreno entre Villegas y Quaglia, se erige como testigo silencioso del crecimiento de la ciudad. Valioso por su antiguedad y su arraigo en el paisaje urbano, en los últimos días, generó preocupación y voces contrapuestas.

Se trata de un arrayán plantado en 1934 en el predio del ex Correo Argentino, cuya posible reubicación encendió la alarma de vecinos, especialistas y organizaciones ambientales. Denuncian que se encuentra en riesgo de ser removido por una obra que se emplazará en el mismo sitio y se pronunciaron públicamente por la preservación del patrimonio natural urbano.

“Pese a las promesas de conservarlo, tiene sus días contados”, advierten en un comunicado difundido el jueves 26 de marzo.

El ejemplar, vinculado a la historia del antiguo poblador Juan Javier Neumeyer -uno de los fundadores del Club Andino- es considerado un símbolo del patrimonio natural local. Durante años, incluso, una placa señalizaba su valor histórico en el ingreso al edificio.

El conflicto se desató a partir del avance de la construcción de un hotel en el predio. Según denuncian los vecinos, el proyecto prevé trasladar el árbol apenas tres metros, una intervención que podría comprometer su supervivencia.

“Mover un árbol de esas dimensiones en un corto plazo es una verdadera sentencia de muerte”, sostienen. El cuestionamiento apunta al procedimiento previsto: poda severa, corte de raíces y traslado con maquinaria pesada, prácticas que afectarían de manera crítica el sistema vital del ejemplar, según plantean.

El reclamo lleva la firma de especialistas como la bióloga botánica Marcela Ferreyra, el investigador Leonardo Gallo, coordinador de la Red Latinoamericana para la Conservación, Manejo y Uso Sostenible de los Recursos Genéticos Forestales (Lacforgen), Juan José Paternó de «Árbol de Pie», Liliana Schiavo, la guía de turismo por Patrimonio Histórico; y Marina Stecconi, la científica de Conicet.

Arrayán histórico: piden que la obra se amolde al árbol

En el documento, cuentionan: «¿No sería más fácil acomodar la obra y dejar ese árbol como patrimonio natural y cultural revalorizando la misma?». Destacan que el valor del árbol es “incalculable” tanto por su historia como por su presencia sostenida durante un siglo en el paisaje urbano.

Además, los firmantes aseguran que, según información del Servicio Forestal Andino, no existiría autorización para su traslado, sino únicamente para podas menores, lo que abrió interrogantes sobre la legalidad del procedimiento.

Este sábado 28 de marzo, a las 15, se realizará un “abrazo simbólico” en defensa del ejemplar. La convocatoria es impulsada por la Sociedad de Horticultura Bariloche, y busca visibilizar la importancia de preservar los árboles en su entorno original, evitar su traslado y/o eliminación.

Arrayán histórico: la empresa garantiza la «preservación»

En medio del debate generado, desde la empresa desarrolladora del futuro hotel «Tru by Hilton», «Argenway», difundieron un comunicado en el que detallan las acciones previstas y sostienen que el proyecto busca compatibilizar desarrollo y cuidado ambiental.

Según informaron, el árbol fue identificado desde el inicio del proyecto como “un activo natural relevante”, junto a otros elementos de valor patrimonial presentes en el predio. En ese contexto, la firma aseguró haber asumido el compromiso de conservarlo, integrándolo al desarrollo del emprendimiento.

La estrategia elegida por la empresa consiste en el trasplante del arrayán dentro del mismo predio, una decisión que apunta a garantizar su conservación sin desvincularlo del entorno original, según indicaron. El procedimiento será realizado con maquinaria especializada, bajo supervisión técnica y con las autorizaciones correspondientes.

Como parte de una estrategia complementaria, también informaron que recolectaron semillas del ejemplar original, a partir de las cuales se están desarrollado nuevos retoños, con el objetivo de preservar la especie a futuro.

De acuerdo con el documento difundido, para definir la mejor intervención se convocó a un especialista en ingeniería forestal que elaboró un informe técnico sobre el estado del árbol y las alternativas posibles. Como parte de ese proceso, se realizó una poda controlada de copa y raíces con el objetivo de preparar al ejemplar para su adaptación.

Además, desde «Argenway» señalaron que el traslado se llevará a cabo durante los meses de frío, considerados óptimos desde el punto de vista biológico, y que se implementará un seguimiento posterior para favorecer la adaptación del árbol a su nuevo emplazamiento.

El posicionamiento de la firma se da en paralelo a las manifestaciones impulsadas por vecinos y organizaciones ambientales, que rechazan la remoción del árbol y reclaman su permanencia en el sitio original.

Arrayán histórico: un abrazo simbólico en Bariloche

“Defendamos este árbol valioso en su lugar, respetando su historia y el entorno que habita”, expresaron en el flyer convocante. Es que para muchos vecinos, no se trata solo de un árbol, sino de un símbolo vivo de identidad, memoria y vínculo con el entorno.

La acción colectiva está convocada para hoy sábado a las 15 horas en calle Moreno entre Villegas y Quaglia, alrededor del árbol. Los organizadores invitan a la comunidad a participar activamente llevando carteles con mensajes dirigidos tanto al arrayán como a quienes promueven su remoción.

La propuesta apunta a generar conciencia sobre el valor de los espacios verdes en la ciudad y la necesidad de protegerlos de intervenciones que puedan alterar el equilibrio ambiental.