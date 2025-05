Llega el Hot Sale 2025: el arte de viajar cuando todos se quedan, promos de temporada baja

Un día cualquiera, cuando la ciudad apenas comienza a bostezar en su tránsito cotidiano, podés meter dos mudas de ropa en una mochila y hacer uso del más preciado de los lujos: viajar cuando el resto trabaja. No necesitás ser millonario ni influencer. Simplemente, aprender a leer los secretos del calendario: en mayo y junio, temporada baja, el turismo se vuelve casi clandestino.

El Hot Sale uno de los eventos de compras online más esperado del año por los viajeros, se desarrollará entre el lunes 12 y el miércoles 14 de mayo. Este arranca a partir de las 00 del lunes y se extenderá hasta la medianoche el miércoles.

Se trata de una iniciativa de la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE) que reúne a las principales tiendas online de la Argentina para ofrecer descuentos especiales y productos durante tres días y el rubro de turismo siempre es uno de los más consultados.

«Viajar en otoño es como tener un museo solo para vos», dice Martín Romano, de Atrápalo en diálogo con Clarín, con entusiasmo y no exagera: en esta época, los precios bajan, las multitudes se disuelven y los destinos más codiciados se convierten en escenarios íntimos. ¿El Calafate sin filas para el glaciar? ¿Iguazú sin empujones en las pasarelas? Es posible. Está pasando.

San Martín de los Andes lo sabe. Por eso lanzó su campaña «Otoño OFF», que suena más a banda indie que a plan turístico. Pero lo es: 3×4 en hoteles, 2×3 en paseos por el Lago Lácar, 30% off en excursiones. Lo justo para vivir la cordillera a ritmo propio, sin corridas ni reservas llenas con semanas de antelación.

Y mientras algunos sueñan con escapadas de fin de semana, otros ya tienen pasajes para el Caribe. Guido Boutet, de Travel Services, lo confirma: “El Caribe vuelve con todo en esta temporada baja. Cancún y Punta Cana siguen siendo los favoritos”.

Punta Cana por US$ 1.888, con todo incluido, suena como una exageración de folleto. Pero no lo es. Ni el dato de color: los vuelos para ver gratis a Lady Gaga en Río, el 3 de mayo, están agotados. Porque hay quien convierte un recital en una excusa para volar y una escapada en un manifiesto personal.

En la otra punta, Ushuaia recibe tanto a argentinos como a extranjeros con alma de explorador. “No hay temporada baja para el asombro”, bromea una guía de turismo local. Paquetes desde $346.740, con aéreo, traslados y desayuno. ¿Quién dijo que el fin del mundo queda tan lejos?

Lo que también cambia en este nuevo mapa de los viajes es la forma de pagar: hasta 12 cuotas sin interés para moverse por Argentina, 6 para volar a Miami, tres fijas para lanzarse a Europa. Despegar y otras agencias lo saben: vender sueños requiere de financiación.

Y si la mirada se vuelve más ambiciosa, Hawái aparece como una promesa lejana pero tangible: pasajes desde US$ 949. Madrid, desde Foz do Iguazú, por US$ 719. Londres, en pleno mayo, a US$ 1.123. “Es temporada baja, el clima es ideal y los precios son tentadores”, repite Matías Mute, de Promociones Aéreas.

Hay quienes hacen cuentas, y quienes hacen valijas. Y hay quienes descubren que con dos días libres y una promo 3×4 en la Patagonia pueden volver a sentirse dueños del tiempo. No hace falta irse lejos.

Basta con saber que en este otoño, como en cada temporada baja, hay una silla vacía en una terraza frente al lago, una cama en un hotel silencioso, un vuelo que parte sin demoras y una historia que empieza con una decisión simple: irse, aunque sea por un rato.

