Compras en Chile para principiantes: la guía con todo lo que tenés que saber para ir a Temuco

Chile siempre es una tentación para los regionales, pero el cambio no favorece a los argentinos.

El fin de semana largo está aquí, y como en cada feriado, muchos habitantes de la Patagonia cruzan la cordillera a realizar compras a precios más bajos en Temuco, Chile. La lista de productos que buscan es infinita, pero en todos los rubros es ahorro es una realidad. Algunos van por primera vez, y algunas preguntas surgen antes de partir. Es por eso, que te armamos esta guía para que tu viaje sea más fácil.

Lo primero que hay que definir, es por qué paso fronterizo vas a cruzar. En esta época del año, en que el clima puede complicar las cosas, existe una ruta franca, asfaltada y con mantenimiento asegurado que permite conectar Neuquén capital y el Alto Valle de Río Negro con Temuco: el paso Pino Hachado

Son 500 kilómetros desde Neuquén, de modo que la facilidad de otros pasos que permiten ir y volver en el día está muy lejos, tiene paisajes únicos, con bosques de araucarias milenarias.

Si bien hay un paso que, en línea recta, es más directo, los tramos de ripio y encima en mal estado hacen que la opción pierda contra Pino Hachado. Es Icalma, que corresponde a la zona de Villa Pehuenia. No le falta belleza, pero en otoño e invierno es probable que se cierre por la acumulación de nieve, lo mismo que el acceso a la zona desde Primeros Pinos.

Pino Hachado es la puerta que tienen la ciudad de Neuquén y todo su departamento Confluencia, además del Alto Valle rionegrino, para llegar a Temuco, donde viven unas 300.000 personas y tiene una oferta comercial acorde con su tamaño. Para llegar desde Neuquén capital hay que dirigirse por la Ruta 22 hasta Zapala y desde allí, hasta Las Lajas, que es el último pueblo antes del paso internacional.

El refugio aduanero argentino es pequeño, no así el chileno. La primera ciudad chilena es Lonquimay, que tiene de todo para una parada: combustible, comida, bancos, casas de cambio.

Los billetes de pesos chilenos son necesarios porque a poco de recorrer territorio chileno se cobra peaje para cruzar el túnel Las Raíces, a 1.000 metros sobre el nivel del mar, que hasta hace 25 años era ferrocarretero y ahora es sólo ruta. Tiene 4,5 kilómetros de largo y funciona con una sola mano por turno, con barreras y semáforos.

Para transitar por la ruta deberás llevar $400 para pagar en el túnel, más $800 en la autopista, y es el mismo valor para autos o camionetas.

Curacautín y Lautaro son las localidades intermedias antes de llegar a Temuco, cuya oferta hotelera, gastronómica y comercial es una de las más grandes de esta zona de Chile.

Combustible

Son 509 kilómetros, el promedio se saca con 10 litros cada 100 kilómetros, por lo tanto son 51 litros de ida y lo mismo de vuelta. Si salís con el tanque lleno en Neuquén, conviene rellenar en Las Lajas, a 250 kilómetros. Llegas a Temuco y para volver lo mismo, cargas en Temuco y podés llegar a Zapala 322 kilómetros.

Paso Pino Hachado

Horarios de atención: de 09:00 a 18 para la salida y de 9 a 19 para el ingreso.

Teléfono: 2942 499056

Paso Pino Hachado.-

¿Cuánto tiempo se demora en cruzar a Chile?

Según testimonios de turistas que pasaron en los últimos días, llegaron a aduana argentina a las 8 y pasaron la chilena a las 12. El consejo principal es viajar un día antes para evitar todo el conglomerado de gente, ya que mucha va de noche y empieza a armar fila. A las 8, cuando abre, ya tienen varios kilómetros, más o menos las 11, ya se termina sacar a toda la gente.

Hay una playa de estacionamiento que está en el ingreso, y lo que hacen es abarcar la capacidad máxima, para que se haga la menor cola posible y para que por lo menos puedan acceder a los servicios básicos, como el baño, cargar agua.

¿Hay que llevar cadenas? Llevalas, por ahí para salir del país no las necesitas, pero al regreso capaz que sí. Situación para tener en cuenta: están moviendo animales así que eso demora los tiempos además de la precaución que hay que tener al circular.

ARCA informó que la documentación requerida para viajar a Chile se conforma por:

DNI la versión física más reciente (no es válida la versión digital) o pasaporte. Los escritos a mano (tapa verde, bordó), ya no son válidos para salir del territorio.

En caso de viajar con menores de 18 años: además del documento de viaje habilitado, el DNI digital o pasaporte, necesitan autorización de acuerdo al caso.

Si viajan con ambos padres, bastará con que acrediten el vínculo mediante la Libreta Civil de Familia, Partida de Nacimiento o el DNI donde se constate los datos filiatorios de los padres.

Si viaja solo con uno de los padres, deberán mostrar la relación parental con alguno de los documentos mencionados y se deberá incluir la autorización del padre/madre ausente.

Si es hijo de menores, necesitará la autorización de los padres y el permiso de uno de sus abuelos.

Si vas con niños, los DNI tienen que estar actualizados. Si son niños, que tienen foto de bebé te pueden llegar a hacer problema por la foto no actualizada. Si no está en nombre de los padres en el DNI llevá la partida de nacimiento.

Si bien con el documento podés ingresar, no está de más llevar el pasaporte por las dudas. Cualquier contratiempo, es preferible llevar documentación de más y no tenes que volver a casa a buscarlo.

Si viajas en auto propio, debes llevar:

Carnet o licencia de conducir actualizado y vigente.

Seguro vehicular con cobertura internacional.

Si es titular del vehículo, cédula verde o título de propiedad del vehículo.

Si no es titular, Cédula Azul o Cédula Verde dentro de su plazo de vigencia con autorización del propietario para la salida del vehículo al extranjero.

El vehículo deberá tener grabado el número de dominio, como mínimo, en el parabrisas delantero, la luneta trasera. En los automotores que tengan 6 cristales o más también deberá estar grabado en los cristales laterales de mayor tamaño. Cuando la cantidad de cristales sea menor de 6 la grabación deberá realizarse en todos ellos.

En caso de que viajes con un vehículo alquilado, necesitas llevar:

Carnet o licencia de conducir actualizado y vigente.

Autorización para Circulación en el MERCOSUR –ACM- otorgada por la empresa arrendataria.

La empresa arrendataria tiene que encontrarse inscripta en los registros de Rent a Car de la Aduana argentina y que estar autorizada a egresar del país por el paso elegido.

Lo que los turistas argentinos deben completar para ingresar Chile

Se deben declarar los productos de origen vegetal y animal, mercancías y monedas que portan. También se debe aclarar si viajan con menores de 18 años.

Además los deberás llenar un formulario único de «Salida y Admisión Temporal de Vehículos Acuerdo Argentino-Chileno». En este deberán dejar datos personales y del vehículo en el que se trasladan.

Podés adelantar tus trámites en frontera. Completa online y con anticipación la Declaración SAG/Aduana. El documento lo puedes encontrar en: https://dj.sag.gob.cl/declaracion-jurada o escaneando el código QR.

Qué se puede traer de Chile

Según la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) los objetos que se pueden ingresar sin pago de arancel son limitados, por ejemplo solo se puede ingresar al país un teléfono y una notebook o tablet.

También se puede ingresar (y egresar) ropa y objetos sin fines comerciales, de uso personal y otros objetos declarados al salir.

Entre los objetos prohibidos, no se puede ingresar:

Material arqueológico y cultural

Mercadería con finalidad comercial o industrial

Estupefacientes

Armas, explosivos (salvo autorización del ANMAC)

Electrodomésticos de línea blanca

Límites para gastar en Chile

Al realizar compras en Chile hay que tener en cuenta el límite de gasto permitido. La franquicia varía entre 300 dólares en auto y si van en avión 500 dólares. Además, existe una franquicia adicional de 500 dólares en el free shop.

Si un grupo de cuatro adultos viaja en auto, el límite de compras sin abonar arancel será de 1200 dólares. Para los menores de 16 años, la franquicia es la mitad de la establecida para los adultos.

Tenés que entregar los ticket. Si supera el límite, deberán abonar un arancel del 50% sobre el excedente. El pago se realiza en aduana y se puede realizar en pesos y con tarjeta de crédito.

¿Qué pasa si la franquicia excede el fondo establecido?

Todos los excesos de franquicia son alcanzados por el Tributo Único, impuesto que se cobra por el ingreso de mercaderías que es del 50% sobre el exceso de la franquicia. O sea, del monto que exceda los 300 dólares, pagarás la mitad.

Debés acordarte de guardar todos los tiket de compras realizadas en Chile por cualquier imprevisto.

Otra de las cosas a destacar es que si llevás tecnología como una computadora, una cámara de fotos, desde Argentina a Chile, no olvides declararla al ingresar.

Dónde Comprar en Chile

Hay tres centros comerciales en los que encontrarás los productos que todos los argentinos buscan en Chile: tiendas de ropa de marca, tecnología, calzado, vagillas, ropa para cama y cosméticos.

Ripley Av. Alemania 0671, Temuco abre sus puertas de lunes a sábados de 10 a 21 y domingos de 10 a 20.

Paris Temuco Centro, Arturo Prat 444, de lunes a sábados abierto de 09:30 a 19:30, domingos de 10 a 19, feriados de 10 a 19. Paris Portal Temuco, abierto siempre de 10 a 20.

Fallabela Arturo Prat 570, Temuco de 9:30 a 19:30, los domingos de 11 a 18:30. Días feriados horario normal.

En los últimos años, Chile experimentó un notable auge en la apertura de malls chinos, que transforman el panorama comercial del país, están presentes en las grandes. En ellos podés encontrar amplia variedad de productos y precios muy accesibles.

Venden ropa, calzados, artículos del hogar, de oficina, herramientas, productos para mascotas, cosméticos, jardinería, juguetes, iluminación, valijas, bicicletas, productos deportivos, artículos de cocina, vajilla, novedades y mucho más.

Uno de los más destacados es el Mall Chino De Todos (Manuel Bulnes 443). Sobre la calle Manuel Rodríguez encontrarás varios más, Mall Asia (Diego Portales 1034), conocido por su enfoque en moda y accesorios Mall Fortuna, Aníbal Pinto 190.

También algunos shopping como: Easton Outlet Mall. Abierto lunes a domingo 10 a 20, recomendado para los que buscan ropa deportiva. En Patio Outlet Peñuelas encontrarás moda, accesorios y electrodomésticos de las mejores marcas. Está en Av. de los Poetas 249, un poco alejado del centro.

Para cambiar los neumáticos en Chile

El precio de los neumáticos en Chile los convierte en una opción para argentinos que buscan ahorrar. Sin embargo, la normativa aduanera argentina establece restricciones estrictas para su ingreso.

En Chile, la compra de neumáticos está reglada de la siguiente manera: para pasar sin pagar, se debe demostrar que el recambio fue motivado por una incidencia del viaje, como una rotura. Foto: gentileza.

La legislación vigente prohíbe el ingreso de neumáticos como parte del equipaje. En caso de ser detectados por el personal de Aduana, los neumáticos serán confiscados, y el conductor podría enfrentarse a cargos de contrabando.

Hoy en día se hace cumplir esa prohibición. Aquí hay un punto a tener en cuenta. Si bien está prohibida la compra de cubiertas en Chile, qué pasa con aquellos que igualmente las compran y las traen. Desde la Aduana entienden que no pueden dejar los vehículos apoyados sobre tacos y quitarles las cubiertas.

Ante eso, se les da a los comprados dos opciones: una es que paguen el 50% del valor de las cubiertas y esto nada tiene que ver con la franquicia, son cosas distintas. Y la otra opción es que se les labre un acta y luego el comprador la resuelve en Argentina. Cuando se dice que se resuelve se interpreta que deberá justificar esa compra, entendiendo que igualmente deberá pagar ese 50% allí al llegar.

Además, se deja en claro para conocimiento que si algún viajero compra cubiertas en Chile no puede retornar a nuestro territorio con las usadas. De ser así, se le secuestrarán allí en la Aduana.

En Chile, la compra de neumáticos está reglada de la siguiente manera:

No está permitido traer neumáticos nuevos en el baúl del vehículo, pero sí se pueden ingresar al país rodando.

Si se traen neumáticos nuevos, se debe incluirlos en la declaración jurada de ingreso.

Para pasar sin pagar, se debe demostrar que el recambio fue motivado por una incidencia del viaje, como una rotura.

En la mayoría de los casos, el inspector pedirá ver la factura de la compra y exigirá abonar como tributo el 50% del precio de los neumáticos.

Algunos lugares dónde cambiar neumáticos en Temuco

Serviteca DACSA. Dirección: Arturo Prat 854, 4810300 Temuco.

Supermercado Del Neumatico Temuco: Dirección: Av. San Martín 280, 4791341.

Neumáticos la Frontera: Dirección: Ecuador 2147, 4780479.

Antonio Castillo S.A. Caupolicán 0301

Neumapunto Caupolicán 1675

Neumaticos San Jorge Av. San Martín 655, 4791303

Cómo pagar las compras en Chile

El dólar tarjeta y la percepción de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales sigue vigente para las operaciones relacionadas con el turismo y los viajes de compras a Chile. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) mantiene los recargos sobre el turismo y los pagos con tarjeta en dólares. De esta forma, significa que las compras realizadas en moneda extranjera mediante tarjeta de crédito o débito seguirán alcanzadas por percepciones como el anticipo de Ganancias.

Como el dólar oficial ahora está más caro, si la persona salda sus gastos en Chile con «dólar tarjeta» -conversión de dólar a pesos- pagará más en su resumen. Entonces, lo ideal y conveniente sigue siendo pagar con tarjeta de crédito pero haciendo el famoso «stop debit» entre la fecha de cierre y vencimiento del resumen, y luego usando los dólares ya disponibles en la caja de ahorro, adquiridos a un valor más conveniente sin impuesto.

Más allá de la tarjeta por comodidad y seguridad, la opción que más ganancia deja es llevar los dólares y cambiarlos en las casas de cambio de Chile.

Más allá de la tarjeta por comodidad y seguridad, la opción que más ganancia deja es llevar los dólares y cambiarlos en las casas de cambio de Chile. Tienen que estar impecables los dólares, si no, no te los cambian.

Casas de cambio más usadas

Bulnes 677 local 114

Widsa

Turcamb

Consejos y respuestas a tus preguntas

Viajo con mis hijas a Chile ¿Se puede llevar Actrón, Termofren, Novalgina sin problema? Si se puede

¿Te controlan todo al ingresar? Según respuestas en los foros de viaje, estos días están realizando el control. Por eso, hay que ser prolijo en hacer las cuentas de lo que se declara para ver cuándo deberán pagar.

¿Vas a estar poco tiempo allí? Hay personas que te ayudan a hacer las compras más exactas y a ahorrar tiempo y dinero. Por ejemplo, le pedís una consola de tales características y el buscara eso que vos buscas a buen precio. Mientras, podés usar el tiempo en elegir ropa.

La forma de distinguir a los argentinos en Chile es fácil: son quienes entran a la tienda con maletas vacías. Aunque no sea una valija, llevar una mochila vacía, es de gran ayuda para ir metiendo tus compras y no cargar con bolsas en las manos que te dificulten a la hora de revisar en cada perchero. La bolsita de papel la venden, pero las cobran y son de papel no aguantan nada de peso. Además, si bien en algunos locales te dejan entrar con el carrito de supermercado, en otros no y subir a los ascensores pequeños con los carros grandes a veces es engorroso.

También es bueno que lleves, o tengas a mano un cuchillo o una tijera para sacar etiquetas.

Ir temprano también te puede dar una ventaja, porque lo que van comprando no lo reponen de manera inmediata y si vas a primera hora tendrás más variedad.

Compras en Chile: una opción para ahorrar dinero. Foto archivo.

Por otra parte, si llegaste en auto, el estacionamiento en el shopping es gratis hasta el cierre, lo que te puede servir para ir dejando las compras a medida que las hagas y seguir comprando.

Hace un mapeo con las cosas que querés comprar y en qué locales las venden. Ir con una idea de cómo están los precios y disponibilidad en cada local puede ser clave si no tenés muchos días para comprar. Eso te dará tiempo para, por ejemplo, probarte la ropa que vas a llevar, que lleva algunos minutos porque los probadores muchas veces tienen una fila de gente en espera.

No tienen gas natural, así que, en estos días que comienza el frío, mejor llevar abrigo.

Tema celulares: ¿Sigue funcionando la línea de Argentina en Chile? Tenes que tener un plan con Roaming, o cuando pases la frontera la misma compañía te la ofrece.

Lo primero que tenés que verificar en tu equipo para viajar al exterior y estar conectado, es tener activos los datos o internet en tu teléfono.

Para revisar si están activos o activar el servicio de datos seguí los siguientes pasos:



– En IPHONE: Configuración o ajustes/red celular/opciones/roaming de datos

– En ANDROID: Configuración o ajustes/conexiones/redes móviles/tildar opción roaming o itinerancia de datos.

Claro funciona de diez. Movistar no, si es así, conviene comprar allá un chip de Claro.

Tené en cuenta que los enchufes allá son diferentes, por lo que no tendrás para cargar tu celular o usar tu computadora. En Chile, se utilizan enchufes de tipo C y tipo L, que son de dos clavijas redondas con una toma de tierra en el medio. Por lo que si viajás desde Argentina, donde se usan los enchufes de tipo I y C, sólo te servirán los dispositivos que tengan este último modelo. De lo contrario, si tus dispositivos son del tipo I probablemente necesites un adaptador. Lo más conveniente es que si tenés que gastar, compres un adaptador universal para que te sirva para viajes a otros destinos.

Para comer y dormir

En Temuco, Chile, hay una amplia variedad de opciones para comer y hospedarse, tanto para viajeros que buscan experiencias culinarias como para aquellos que buscan un lugar cómodo para descansar.

Un buen consejo es ir al shopping, allí podés conseguir opciones más económicas que en un restaurante. Además, los locales para comer en el centro a las 10 de la noche cierran. Si no comés carnes, hay pocas opciones para veggies.

Para conseguir lugar para dormir, en Facebook hay grupos como: Argentinos en Temuco, Alquiler para Argentinos en Chile, en los que se publican muchos alojamientos. Un gran consejo es bajar la app de Airbnb.

Desde Voy turismo en Patagonia esperamos que tengas un gran viaje. Y si querés tener esta información impresa, el domingo saldrá en el diario de papel del Suplemento Voy.