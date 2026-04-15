El Bolsón debutó en una feria internacional en Brasil para promocionar la nieve

El Bolsón participa de la feria WTM Latin América en San Pablo, Brasil, donde genera vínculos con operadores de ese país para potenciar el producto nieve y los atractivos del cerro Perito Moreno. Es la primera vez en la historia que se concreta una acción de promoción del producto nieve.

El Bolsón: más de 5.000 brasileños en 2025

El intendente Bruno Pogliano y directivos del cerro Perito Moreno viajaron a San Pablo. Es la primera vez que la localidad turística participa del evento difundiendo la hotelería, la gastronomía y la nieve, los principales atractivos de El Bolsón para el próximo invierno.

Pogliano dialogó con operadores, agencieros y referentes del segmento de turismo emisivo de ese país, donde obtuvo devoluciones favorables para el destino. “Estamos felices de poder ser parte por primera vez de esta feria, es histórico para la localidad ofrecer nuestros productos en el mercado brasilero. Buscamos que la gran cantidad de visitantes de Brasil viajen a El Bolsón, conozcan sus paisajes, su gastronomía y su centro invernal Perito Moreno, que es el más joven de la Argentina”.

El jefe comunal mencionó que en 2025, más de 5000 brasileros visitaron el cerro. “Buscamos que se incremente ese número, queremos que siga creciendo el producto nieve y que los turistas conozcan el Perito Moreno, que se consolida en materia de infraestructura y ofrece la posibilidad de disfrutar de la nieve y estar en contacto con la naturaleza”.

Pero además hizo hincapié al destino como producto turístico anual. “El Bolsón se disfruta todo el año, tenemos productos como El Bolsón Bienestar o el verano, que es nuestro fuerte. Además trabajamos un concepto comarcal con localidades del norte de Chubut, y por ello tenemos mucho para ofrecer”.

Aseguró que la recepción que tuvo El Bolsón “fue muy positivo” y aseguró que “aquellos que ven todo lo que tenemos para ofrecer, tienen ganas de conocer, de viajar y disfrutar de nuestros encantos” y aseguró que el balance “es muy positivo, nos vamos con optimismo y confiamos en que el trabajo realizado se traducirá en más turistas para El Bolsón”.

Cerro Perito Moreno: «Estamos felices y con mucha expectativa»

El director de la firma Laderas, que opera el cerro Perito Moreno, Julián Rudolph, expresó su satisfacción por la posibilidad de presentar el centro de esquí más joven del país en un mercado tan valioso.

“Estamos felices, con mucha expectativa”, dijo, y confió que “hubo respuestas satisfactorias, con mucho entusiasmo y ganas de ofrecer a El Bolsón en su cartera de productos”. Algunos operadores que ya lo ofrecían “tienen ganas de seguir haciéndolo, por el enorme potencial que tiene el destino”.

Dijo que “Bariloche es un gran motor de turismo invernal, por eso sumar al cerro Perito Moreno genera que la provincia tenga dos puntos de nieve hace que sea una de las más importantes del país en materia de turismo de invierno”.

En materia de infraestructura, Rudolph mencionó la incorporación de cañones de nieve de cultivo, lo que “garantiza un inicio y un cierre de temporada, con 25 kilómetros esquiables, 17 pistas y 12 medios de elevación, lo que transforma al Perito Moreno en una opción muy tentadora”.

Mencionó además las opciones de alojamiento dentro del centro invernal, con el hotel Apress SKi, un lodge de montaña al pie de las pistas y un refugio histórico y tradicional. “Dos opciones de alojamiento en la montaña que son únicas, las cuales se suman a la infraestructura que tiene la localidad de El Bolsón en la materia”.