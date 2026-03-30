El Bolsón mágico en otoño: suma estrellas, trufas, sabores y aventura en Semana Santa

El Bolsón combina sus paisajes otoñales con nuevas propuestas para Semana Santa: gastronomía, trekking, cielos estrellados y aventura. Foto: Turismo El Bolsón.

Entre montañas teñidas de rojo, amarillo y cobre, senderos que se pierden entre bosques y una gastronomía que gana cada vez más protagonismo, El Bolsón vuelve a desplegar su encanto otoñal para Semana Santa. Pero este año hay algo más, a los clásicos paseos por chacras, las caminatas por cerros y el descanso en medio de la naturaleza, la localidad de la Comarca Andina le agrega un circuito astronómico inédito, propuestas gastronómicas pensadas especialmente para Pascua y una nueva edición de una de las carreras de montaña más convocantes de la región.

En otoño, El Bolsón parece cambiar de piel. Las laderas se cubren de tonos intensos, el aire se vuelve más suave y las caminatas se disfrutan sin apuro. Hay senderos urbanos, como el tradicional Cerro Amigo, y otros que se internan en una de las áreas de trekking más importantes del país, en Mallín Ahogado y el ANPRALE. También están las chacras, la Ruta Productiva, los aromas de frutas finas y el ritmo pausado que invita a bajar un cambio.

Caminatas al Cerro Amigo, cielos limpios, gastronomía regional y bienestar: El Bolsón renueva su propuesta para Semana Santa.

Pero en esta temporada, la ciudad suma nuevas excusas para quedarse un poco más. Uno de los atractivos que despierta curiosidad es el nuevo Circuito Astronómico, emplazado camino al barrio Arrayanes, al fondo de la avenida San Martín. Allí, una senda con cartelería y códigos QR permite descubrir información sobre planetas, estrellas, galaxias y constelaciones.

El paseo nació a partir de un trabajo conjunto con el grupo Osiris y forma parte de las propuestas vinculadas al centenario de la ciudad, celebrado el 28 de enero. Se puede recorrer de día, para leer e interpretar la información, o de noche, cuando el cielo limpio de la Comarca Andina se convierte en protagonista.

La presidenta de ATUR, Adriana del Agua, destacó además las mejoras realizadas en el Paseo de los Pioneros, un recorrido que recupera la memoria del antiguo acceso al paraje, cuando a El Bolsón solo se llegaba en carreta o a caballo.

Sabores de Pascua

La gastronomía tendrá un lugar central durante el fin de semana largo. Restaurantes, cervecerías y espacios gourmet preparan menús especiales con pescados, mariscos y repostería de Pascua.

Una de las propuestas llegará desde La Escondida, donde Mechi Rotondo diseñó un menú especial de pesca: langostinos panko con alioli como entrada, abadejo a la plancha con arroz y vegetales salteados como principal y un curd de limón con frutos rojos de postre. Todo acompañado por vinos de la Comarca Andina seleccionados especialmente para el maridaje.

También habrá un circuito gastronómico impulsado por el chef Germán Namor, que unirá sus tres espacios, Gen, La Lola y Papatruck, con platos a base de pescados y mariscos, distintas preparaciones y un cierre con paella y un huevo de Pascua gigante. Además, toda la propuesta de pastas será sin gluten.

Y para quienes buscan una experiencia distinta, el sábado 4 se realizará la segunda edición del Festival de Trufas en Trufas del Mallín Ahogado. Allí, el público podrá participar de una de las actividades más llamativas: la búsqueda de trufas con perros entrenados. Después del recorrido, habrá almuerzos y cenas especialmente diseñados alrededor de este producto gourmet.

Bienestar entre montañas

En El Bolsón, el descanso también forma parte de la experiencia. Centros holísticos, espacios de terapias naturales y complejos de spa completan una oferta que apunta al bienestar.

Lumina, Anahata y El Recinto aparecen entre las opciones más buscadas para quienes quieren combinar naturaleza con relajación. A eso se suma el reciente Paseo Japonés de Las Nalcas, presentado durante el Festival de las Luces, con actividades vinculadas a la espiritualidad, la música y la cosmética natural.

Una carrera entre cipreses y coihues

Senderos entre bosques, sabores de Pascua y un nuevo circuito astronómico forman parte de la agenda de otoño en la Comarca Andina.

Para quienes prefieren moverse, el 3 de abril llegará una nueva edición del Cross Trail Desafío Cabeza del Indio, una de las pruebas de montaña más reconocidas de la región.

La carrera atravesará senderos técnicos, bosques de cipreses y coihues y paisajes típicos de la Comarca Andina. Habrá tres distancias: 5, 10 y 21 kilómetros, pensadas tanto para corredores experimentados como para quienes recién empiezan. Para más información e inscripciones, consultar la página web oficial www.cabezadelindio.com

Así, entre cielos estrellados, sabores de Pascua, bosques otoñales y senderos de montaña, El Bolsón vuelve a mostrar que siempre tiene una novedad para sumar a sus clásicos.