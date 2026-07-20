El destino patagónico donde podés bañarte en aguas termales mientras nieva: una experiencia única en el mundo

Hay experiencias que parecen sacadas de una postal. Sentirse envuelto por el vapor de aguas termales a más de 36 grados mientras la nieve cae lentamente sobre la cordillera es una de ellas. En el mundo, apenas tres países permiten vivir ese contraste entre calor y hielo en entornos naturales: Argentina, Japón e Islandia. Y en la Patagonia, ese privilegio tiene nombre propio: Copahue.

Hasta el 30 de septiembre, el complejo termal neuquino vuelve a abrir las puertas de Termas Nieve, un programa que transforma el invierno en una invitación al relax. Con el volcán Copahue como telón de fondo y los paisajes completamente cubiertos de blanco, las aguas mineromedicinales emergen entre los 36 y los 40 grados, creando un escenario que parece desafiar las leyes de la naturaleza.

La propuesta está pensada para quienes buscan mucho más que un día de spa. Cada circuito combina las propiedades terapéuticas de las aguas con elementos naturales propios de la región, en una experiencia de bienestar que solo puede vivirse en un puñado de lugares del planeta.

Copahue una de las mejores tres termas del mundo está en Neuquén. Foto https://www.termasdecopahue.gob.ar/

Los visitantes pueden elegir entre tres recorridos. El Circuito Termal Aire incluye una inmersión en la Laguna del Chancho y sesiones de vapor natural. El Circuito Termal Tierra suma una inmersión sulfurosa que potencia los beneficios de las aguas mineromedicinales. En tanto, el Circuito Termal Fuego combina esa inmersión con baños de vapor para lograr una experiencia más intensa y profundamente relajante.

Cada circuito tiene un valor de 50.000 pesos. Las reservas y el pago se realizan en el Centro Termal de Caviahue, sobre la avenida Ricardo Beaulieu, donde previamente los visitantes deben completar una declaración jurada obligatoria.

Mucho más que termas

La experiencia no termina al salir del agua. Durante el invierno, Copahue y Caviahue despliegan una variada oferta de actividades para quienes desean explorar la montaña.

Las agencias locales organizan excursiones en vehículos oruga, travesías en motos de nieve y recorridos para descubrir los bosques de araucarias milenarias y los paisajes volcánicos que distinguen a esta región del norte neuquino.

A pocos kilómetros, el Cerro Caviahue Ski Resort completa la propuesta con 13 medios de elevación, 22 pistas distribuidas en 325 hectáreas esquiables y una escuela de esquí y snowboard para principiantes y expertos. A lo largo de la temporada también se desarrollan eventos como el Rugby Extreme, la Copa Snow Polo, el Festival Ambiental Eco Caviahue y las tradicionales bajadas de antorchas.

Un invierno diferente

La combinación de aguas termales naturales, nieve, volcanes, bosques de araucarias y deportes de invierno convierte a Caviahue Copahue en uno de los destinos más singulares de Sudamérica.

Mientras otros viajeros recorren miles de kilómetros para vivir este tipo de experiencias en Japón o Islandia, en la Patagonia argentina existe un lugar donde el calor de la tierra se abre paso entre el hielo y la nieve. Un fenómeno natural excepcional que cada invierno vuelve a posicionar a Copahue entre los grandes destinos termales del mundo.

Cuánto salen las termas en la nieve

Las prestaciones individuales de Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla Facial y Masaje Local tienen un valor de 50.000 pesos para el público general y 25.000 pesos para residentes de Neuquén, mientras que el Masaje Total cuesta 70.000 pesos y 35.000 pesos, respectivamente.

Entre los combos de prestaciones, las opciones Laguna del Chancho + Vapor; Inmersión + Vapor; Laguna del Chancho + Inmersión e Inmersión + Masaje Local tienen un valor de 80.000 pesos para la tarifa general y 40.000 pesos para residentes.

En tanto, los combos Vapor + Masaje Local y Masaje Local + Mascarilla Facial cuestan 90.000 pesos para el público general y 45.000 pesos para residentes.

Los circuitos termales completos, que incluyen Inmersión + Vapor + Mascarilla Facial o Inmersión + Vapor + Masaje Local, tienen un costo de 120.000 pesos para la tarifa general y 60.000 pesos para residentes de la provincia.

Además, se ofrecen combos familiares para 2 adultos y 1 menor o 2 adultos y 2 menores: las combinaciones Laguna del Chancho + Vapor, Inmersión + Vapor y Laguna del Chancho + Inmersión cuestan 170.000 pesos y 200.000 pesos, respectivamente, mientras que para residentes los valores son de 85.000 pesos y 100.000 pesos.

Finalmente, las prestaciones individuales familiares de Laguna del Chancho, Vapor o Inmersión tienen una tarifa de 100.000 pesos para 2 adultos y 1 menor y 140.000 pesos para 2 adultos y 2 menores; para residentes neuquinos, los valores se reducen a 50.000 pesos y 70.000 pesos, respectivamente.

Quienes lleguen a Caviahue podrán informarse en la oficina de turismo ubicada en el ingreso a la localidad, donde reciben asesoramiento sobre excursiones, guías habilitados, alojamientos y actividades. También toda la información está disponible en las redes sociales de Termas del Neuquén y en el sitio oficial del Ministerio de Turismo de Neuquén.