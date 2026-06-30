El pueblo de la Patagonia que cada invierno queda sepultado por la nieve y reabrió sus termas al pie del volcán

Cada invierno, Copahue queda cubierto por varios metros de nieve. Solo se puede llegar en vehículos especiales y los vapores de las termas rompen el blanco absoluto del paisaje.

Con el invierno instalado en la cordillera neuquina, volvió una de las experiencias más originales del turismo argentino: Termas Nieve, la propuesta que permite disfrutar de las aguas termales de Copahue en un paisaje completamente cubierto de nieve. El producto inicia su tercera edición consecutiva desde su recuperación y este año incorpora nuevos servicios, más prestadores turísticos y una novedad que promete cambiar la experiencia: por primera vez habrá alojamiento invernal en Copahue.

«Arrancamos una nueva edición de Termas Nieve. Es la tercera edición de esta gestión de gobierno de un producto que no se realizaba desde hacía muchísimo tiempo y que año tras año incorpora más prestadores turísticos, por lo que tenemos muchas expectativas para esta temporada», aseguró el presidente del Ente Provincial de Termas del Neuquén (Eproten), Matías Ramos.

Durante la Columna de Viajes y Turismo de RADIO RÍO NEGRO Ramos contó que llegar hasta Copahue ya forma parte de la aventura. Desde Caviahue parten las excursiones en motos de nieve, vehículos oruga y otras unidades especialmente adaptadas para circular sobre la nieve.

La experiencia combina el recorrido entre araucarias nevadas, el ascenso en vehículos oruga y los baños termales al pie del volcán Copahue, uno de los escenarios más singulares de la Patagonia.

«En Caviahue está el parque automotor de vehículos para nieve más grande de Latinoamérica. Hay motos de nieve, vehículos adaptados y hasta un pisanieves incorporado por los privados. Uno atraviesa bosques de araucarias milenarias en un escenario completamente nevado y llega a un pueblo literalmente tapado de nieve, donde de las termas emergen los vapores», describió Ramos.

Para realizar la excursión solo es necesario reservar alojamiento en Caviahue y contratar el traslado con alguna de las agencias habilitadas para ascender hasta Copahue. Una vez allí, los visitantes pueden acceder a una amplia oferta de tratamientos.

Entre ellos se encuentran la tradicional inmersión en la Laguna del Chancho, recomendada para aliviar dolores musculares y afecciones dermatológicas; baños de vapor para mejorar problemas respiratorios; baños sulfurados y ferruginosos con diferentes propiedades minerales; mascarillas faciales elaboradas con algas de la Laguna Verde; masajes terapéuticos y circuitos antiestrés que combinan distintas prestaciones.

«La Laguna del Chancho es uno de los grandes atractivos. Mucha gente hace el famoso shock térmico: primero se sumerge en la nieve y después entra al agua termal. También están los vapores, muy utilizados para las vías respiratorias. A eso se suman baños sulfurados y ferruginosos, masoterapia, masajes y tratamientos de estética», explicó el titular del Eproten.

Ramos destacó además el trabajo que demanda sostener el complejo durante el invierno. «Prestamos todos esos servicios con personal que permanece una semana en Copahue y luego realiza relevos. Estamos trabajando todos los días de manera ininterrumpida, así que también es un gran esfuerzo por parte de todos los trabajadores», señaló.

La gran novedad de esta temporada será la posibilidad de dormir en Copahue en pleno invierno. El complejo Aguas Verdes ofrecerá alojamiento para quienes deseen extender la experiencia y pasar la noche en un pueblo completamente cubierto de nieve, una propuesta inédita que se suma a la oferta turística del destino.

Desde Caviahue parten las excursiones en motos de nieve y vehículos oruga que permiten llegar hasta Copahue, cuando el pueblo queda aislado bajo la nieve.

«Invitamos a todos a vivir una experiencia única al pie del volcán Copahue, a casi 2.000 metros de altura. Nieve, termas, gastronomía típica con el tradicional chivito de la zona, caminatas con raquetas, motos de nieve, excursiones hasta el hito limítrofe con Chile, el Salto del Agrio y muchísimos otros atractivos que tiene nuestra provincia», dijo Ramos.

Cuánto salen las termas en la nieve

Las prestaciones individuales de Laguna del Chancho, Vapor, Inmersión en agua sulfurosa, Mascarilla Facial y Masaje Local tienen un valor de 50.000 pesos para el público general y 25.000 pesos para residentes de Neuquén, mientras que el Masaje Total cuesta 70.000 pesos y 35.000 pesos, respectivamente.

Entre los combos de prestaciones, las opciones Laguna del Chancho + Vapor; Inmersión + Vapor; Laguna del Chancho + Inmersión e Inmersión + Masaje Local tienen un valor de 80.000 pesos para la tarifa general y 40.000 pesos para residentes.

En tanto, los combos Vapor + Masaje Local y Masaje Local + Mascarilla Facial cuestan 90.000 pesos para el público general y 45.000 pesos para residentes.

Los circuitos termales completos, que incluyen Inmersión + Vapor + Mascarilla Facial o Inmersión + Vapor + Masaje Local, tienen un costo de 120.000 pesos para la tarifa general y 60.000 pesos para residentes de la provincia.

Además, se ofrecen combos familiares para 2 adultos y 1 menor o 2 adultos y 2 menores: las combinaciones Laguna del Chancho + Vapor, Inmersión + Vapor y Laguna del Chancho + Inmersión cuestan 170.000 pesos y 200.000 pesos, respectivamente, mientras que para residentes los valores son de 85.000 pesos y 100.000 pesos.

Finalmente, las prestaciones individuales familiares de Laguna del Chancho, Vapor o Inmersión tienen una tarifa de 100.000 pesos para 2 adultos y 1 menor y 140.000 pesos para 2 adultos y 2 menores; para residentes neuquinos, los valores se reducen a 50.000 pesos y 70.000 pesos, respectivamente.

Quienes lleguen a Caviahue podrán informarse en la oficina de turismo ubicada en el ingreso a la localidad, donde reciben asesoramiento sobre excursiones, guías habilitados, alojamientos y actividades. También toda la información está disponible en las redes sociales de Termas del Neuquén y en el sitio oficial del Ministerio de Turismo de Neuquén.

Más información: www.termas.neuquen.gov.ar

Cómo llegar y dónde dormir en Caviahue

Desde la capital de Neuquén son 352kms por las rutas 22 y 21.

Los precios de los hospedajes varían de acuerdo a los servicios. En una hostería para dos, la noche sale $165.198. En esta página están los hospedajes habilitados.

Si llegás en avión a Nuequén o San Martín de los Andes, una vez que se llega al aeropuerto, existen distintas opciones de traslado en micro hacia Caviahue-Copahue.

Las empresas que operan el servicio son:

Campana Dos, con salidas desde Neuquén capital y San Martín de los Andes. Consultas y reservas: 299 325-4864.

Albus, con servicios desde la ciudad de Neuquén. Consultas y reservas: 299 466-9635.

Se recomienda verificar previamente los horarios y la frecuencia de los servicios, ya que pueden variar según la temporada.

¿Cómo llegar en Bus a Caviahue-Copahue?

transportesrincon@gmail.com +54 9 (299) 4616956 +54 9 (299) 4616956 transportesrincon.net