El DNI vencido te puede arruinar un viaje: qué revisar antes de subir al avión

Para volar dentro de Argentina, los pasajeros argentinos y los extranjeros residentes deben presentar un documento de identidad vigente y en buen estado.

Estaba por tomar un vuelo de JetSMART en Buenos Aires cuando escuché llorar a una mujer que estaba a mi lado. Desconsolada, les preguntaba a los empleados de la aerolínea si alguien podía ayudarla. Había sacado pasajes para viajar con su hija y su nieta a Salta, para visitar a la Virgencita, pero acababa de enterarse de que no podía embarcar porque tenía el DNI vencido.

A su lado, los empleados de la aerolínea le explicaban que no podían autorizar el embarque. La escena me hizo pensar en cuántas personas pueden pasar por una situación similar por un detalle que, en medio de los preparativos, parece menor.

Controlar la documentación es una de las tareas que conviene hacer apenas se empieza a planificar un viaje. No alcanza con tener el pasaje comprado, preparar el equipaje y llegar a tiempo al aeropuerto. El documento también debe estar vigente, en buen estado y cumplir con los requisitos de la aerolínea y del destino.

¿Se puede viajar en avión con el DNI vencido?

Para volar dentro de Argentina, los pasajeros argentinos y los extranjeros residentes deben presentar un documento de identidad vigente y en buen estado. La compañía no acepta constancias de renovación ni actas de extravío como reemplazo de la documentación exigida.

Por eso, antes de salir hacia el aeropuerto, conviene revisar la fecha de vencimiento y comprobar que el documento sea el último ejemplar emitido. Si está deteriorado o los datos no se leen correctamente, también pueden surgir inconvenientes.

Qué documentos sirven para viajar dentro de Argentina

Para los vuelos nacionales, hay que consultar los documentos admitidos por la aerolínea elegida y verificar que estén vigentes. Si se pretende viajar con pasaporte u otra documentación alternativa, lo recomendable es confirmar previamente su aceptación con la compañía.

El DNI digital disponible en la aplicación Mi Argentina tiene las mismas funciones que el DNI tarjeta vigente, excepto para votar y viajar al exterior. Sin embargo, antes de utilizarlo para embarcar en un vuelo nacional, es importante comprobar que la aerolínea lo admita.

Qué pasa si el viaje es al exterior

Para salir de Argentina hacia Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia o Venezuela, los ciudadanos argentinos pueden utilizar el DNI vigente o el pasaporte, de acuerdo con los requisitos migratorios correspondientes. El DNI debe estar en buen estado y ser el último ejemplar emitido. El documento digital del celular no sirve para cruzar la frontera.

Para viajar a otros destinos, es necesario contar con pasaporte vigente y, según el país, también puede ser obligatorio tramitar una visa. Algunos lugares exigen, además, que el pasaporte tenga una validez mínima posterior a la fecha de ingreso. Antes de viajar, conviene consultar las condiciones con las autoridades oficiales del destino.

Para los vuelos nacionales, hay que consultar los documentos admitidos por la aerolínea elegida y verificar que estén vigentes.

Si el viaje es con menores de edad, también hay que verificar si corresponde presentar una autorización para salir del país. Migraciones recuerda que este requisito debe gestionarse cuando corresponda.

Qué hacer si el DNI está por vencer o ya venció

Si descubrís que el documento está vencido antes de viajar, podés tramitar uno nuevo en un Centro de Documentación del Registro Nacional de las Personas (Renaper) o consultar la modalidad de atención del Registro Civil de tu localidad. La gestión puede realizarse con turno, según el centro elegido.

Si el viaje es urgente, existen distintas modalidades de tramitación. El DNI exprés se entrega por correo dentro de las 96 horas hábiles posteriores al trámite. También hay opciones de DNI en 24 horas y al instante, esta última con entrega en un plazo de entre dos y seis horas hábiles en la sede habilitada de Renaper en la Ciudad de Buenos Aires. La disponibilidad depende de la modalidad y del lugar donde se realice el trámite.

Si ya tenés pasaporte vigente, consultá con la aerolínea si podés utilizarlo para el vuelo nacional. Para viajar al exterior, verificá que cumpla con las condiciones del país de destino y que tenga la validez requerida.

En caso de robo o pérdida del DNI, tampoco conviene dar por hecho que una denuncia policial será suficiente para embarcar. La documentación alternativa depende de las condiciones de la compañía y del tipo de viaje. Lo mejor es consultar antes de ir al aeropuerto.

El aeropuerto de Aeroparque volvió a tener vuelos. Foto: Gentileza NA.

La revisión que puede evitar un mal momento

La mujer que lloraba en el aeropuerto de Buenos Aires tenía un viaje planeado con su hija y su nieta. No era solamente un vuelo a Salta: era una experiencia familiar que esperaba compartir y que se frustró por un documento vencido.

Para evitar una situación así, hay una lista breve que conviene revisar antes de cada viaje: la vigencia del DNI o pasaporte, el estado del documento, que sea el último ejemplar emitido y que cumpla con las condiciones de la aerolínea. Si el destino es internacional, también hay que verificar los requisitos migratorios y las autorizaciones necesarias para los menores de edad.

Son controles sencillos que pueden hacerse varios días antes de partir. Porque los preparativos de un viaje empiezan mucho antes de llegar al aeropuerto y, a veces, el detalle más importante no está en la valija, sino en la documentación que llevamos en el bolsillo.

Información oficial para consultar:

Modalidades para tramitar el DNI

Preguntas frecuentes de JetSMART

Preguntas frecuentes sobre el DNI

Documentación necesaria para salir del país

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