Neuquén monitorea Vaca Muerta: reportó la baja de las emisiones de gases de efecto invernadero mientras sube la producción

El Programa Provincial de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero fue creado mediante la Resolución 258/2025. Foto: gentileza.

El gobierno de Neuquén anunció los primeros resultados de su sistema de reporte de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) para el sector hidrocarburífero. En base a los resultados, destacó que Vaca Muerta aumentó su producción, pero redujo las emisiones de metano asociadas a esa actividad.

El informe indica que, entre 2023 y 2025, la producción reportada creció 31,55%, mientras que las emisiones de metano disminuyeron 31,28%. La evolución más significativa al observar la intensidad de emisiones, es decir, cuánto se emite por cada unidad de energía producida: en el caso del metano, se redujo 47,83% en el mismo período.

La misma tendencia aparece al considerar el conjunto de los gases de efecto invernadero. Las emisiones totales reportadas cayeron 9,36% entre 2023 y 2025, mientras que la intensidad de esas emisiones por unidad producida bajó 31,10%.

Según el gobierno provincial, los resultados forman parte de un proceso orientado a responder con mayor precisión cuánto emite la actividad hidrocarburífera, cómo evolucionan esas emisiones y dónde están las principales oportunidades de reducción.

Cómo se construyó el sistema de reporte de emisiones neuquino

El Programa Provincial de Monitoreo y Mitigación de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero fue creado mediante la Resolución 258/2025 y posteriormente se reglamentó el procedimiento que determina cómo las operadoras deben cuantificar, reportar y validar sus emisiones.

La construcción del sistema se realizó en articulación con la Comisión de Emisiones del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas (IAPG). Las mesas técnicas entre la Provincia y las empresas permitieron trabajar sobre criterios comunes de cuantificación, formatos de reporte y metodologías para transformar información proveniente de distintas operaciones en datos comparables.

Como herramienta complementaria, Neuquén también trabaja con el Observatorio Internacional de Emisiones de Metano (IMEO) del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y su sistema Methane Alert and Response System (MARS).

La plataforma utiliza información satelital para detectar eventos significativos de metano y generar alertas que pueden ser analizadas posteriormente por la Provincia y las operadoras. Mediante MARS, la Provincia busca complementar el sistema provincial de reporte y medición.