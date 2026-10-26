Secuestraron drogas, más de $700.000 y 17 celulares en allanamientos contra el microtráfico en Vaca Muerta

Una serie de allanamientos en la región de Vaca Muerta permitió secuestrar cocaína, marihuana, más de $700.000 en efectivo, 17 teléfonos celulares y tres vehículos, en el marco de una investigación por microtráfico de drogas en Neuquén. Como resultado de los procedimientos, tres personas quedaron detenidas y otras tres fueron notificadas de su vinculación en la causa.

Los operativos estuvieron a cargo de la División Antinarcóticos Vaca Muerta y la comisaría 13. Durante las diligencias, los efectivos incautaron distintas sustancias y elementos que serán analizados para avanzar en la investigación.

Qué secuestraron durante los allanamientos

Entre los estupefacientes encontrados había 100,3 gramos de clorhidrato de cocaína y 41,3 gramos de cannabis sativa. También se secuestraron 60 semillas y diez cigarrillos de cannabis.

El procedimiento incluyó el hallazgo de $700.200 en efectivo, dos balanzas y anotaciones que serán examinadas en el marco de la causa. Además, los investigadores incautaron 17 teléfonos celulares, un dispositivo de cobro de Mercado Pago y una pistola de CO₂.

La lista de elementos secuestrados se completó con tres vehículos: un automóvil Citroën C3 y dos motocicletas, una KTM Duke 200 y una Honda CB 125.

Tres personas quedaron detenidas

Tras los procedimientos, se dispuso la detención de dos hombres, de 26 y 37 años, y una mujer de 25. En paralelo, una mujer de 33 años y dos hombres de 37 y 21 años fueron notificados de su imputación en la causa.

La información oficial no precisó las circunstancias particulares atribuidas a cada una de las seis personas ni detalló las medidas judiciales posteriores a los allanamientos.

La investigación del microtráfico en Neuquén

Los operativos se enmarcan en la política provincial de persecución de la venta minorista de drogas, que amplió el ámbito de intervención de la Justicia neuquina con la sanción de la Ley Provincial 3488. La norma estableció la desfederalización parcial de la persecución penal de estupefacientes y habilitó a la provincia a investigar delitos vinculados con la comercialización minorista.

El esquema se complementó con la Ley 3517, que incorporó herramientas para fortalecer las investigaciones, como la posibilidad de realizar denuncias anónimas por microtráfico y utilizar técnicas especiales de investigación dentro de los criterios legales establecidos.

La estrategia apunta a identificar puntos de venta, retirar drogas de circulación y desarticular espacios utilizados para su comercialización. En ese contexto, los allanamientos realizados por Antinarcóticos Vaca Muerta se suman a los procedimientos desplegados en distintos sectores de la provincia.