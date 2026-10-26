Robó en una financiera en el centro de Roca: rompió un vidrio y se llevó dinero durante la madrugada

Una persona ingresó durante la madrugada a una financiera ubicada sobre calle Belgrano, casi Tucumán, en Roca, después de romper el vidrio del local. El responsable sustrajo dinero que había en las cajas y escapó antes de la llegada de la Policía. Hasta el momento no hay detenidos.

El hecho ocurrió alrededor de las 4, cuando se activó la alarma del comercio y efectivos de la Unidad Tercera acudieron al lugar. El personal constató la rotura del vidrio y dio intervención a la Brigada de Investigaciones.

Analizan las cámaras de seguridad

El jefe de la Unidad Tercera, Matías Milano, señaló que la suma sustraída sería baja. Según explicó, por ahora se confirmó la rotura del frente del local y el faltante de dinero de las cajas. No se trataría de un monto considerable. Además, se llevó dos teléfonos celulares que había dentro del local.

Durante la mañana, se estaban desarrollando tareas investigativas. Foto Franco Urchipía.

La investigación está en una etapa inicial y los investigadores trabajan sobre las filmaciones para intentar identificar a la persona que ingresó. De acuerdo con la información disponible, se trataría de un hombre.

Sin detenidos

Milano indicó que, por el momento, no hay responsables detenidos y que las tareas continúan para establecer las circunstancias del robo e identificar al autor.