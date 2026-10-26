¿Está preparado el Alto Valle para una crecida extrema? Piden explicaciones por Portezuelo Grande

El pedido de informes apunta a las obras de seguridad de Portezuelo Grande y al riesgo de crecidas del río Neuquén.

El posible impacto del fenómeno de El Niño 2026-2027 volvió a poner en foco la seguridad de la presa Portezuelo Grande, en Neuquén. El presidente del bloque Coalición Cívica ARI-Cambiemos, Javier Acevedo, presentó un proyecto para que organismos nacionales y regionales informen sobre el estado de las obras de seguridad que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ordenó ejecutar en 2009 y que, según advirtió, todavía no se concretaron de manera definitiva.

El pedido busca conocer el grado de cumplimiento de la sentencia, el avance de los trabajos, el cronograma previsto y las partidas presupuestarias destinadas a las intervenciones.

La iniciativa también solicita al Servicio Meteorológico Nacional información sobre los pronósticos y modelos climáticos vigentes para El Niño 2026-2027, así como su posible impacto en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro. A la Autoridad Interjurisdiccional de las Cuencas (AIC), en tanto, le requiere precisiones sobre la necesidad de las obras pendientes y los efectos de posibles eventos meteorológicos e hidroclimáticos extremos.

Qué localidades de Río Negro podrían estar en riesgo

La preocupación alcanza directamente al Alto Valle rionegrino. Aguas abajo del Complejo Cerros Colorados se encuentran localidades como Barda del Medio, Contralmirante Cordero, Campo Grande, Cinco Saltos, Cipolletti, Fernández Oro, Allen y General Roca.

Según los fundamentos del proyecto, un informe técnico de la AIC advierte sobre las consecuencias que podría tener una crecida extraordinaria del río Neuquén. El documento señala la exposición de miles de habitantes asentados en sectores vulnerables ante un eventual escenario de inundación.

Acevedo advirtió que las consecuencias podrían afectar no solo a la población y las viviendas, sino también a la producción frutícola y a la infraestructura provincial.

Una sentencia de la Corte Suprema que sigue pendiente

El antecedente que sustenta el reclamo se remonta a junio de 2006, cuando las precipitaciones persistentes en la cuenca generaron una situación crítica en el sistema. De acuerdo con lo señalado por Acevedo, el nivel estuvo a solo dos centímetros de un escenario que podría haber derivado en un desastre por la posible rotura de la presa Portezuelo Grande.

Tras ese episodio, la Corte Suprema de Justicia de la Nación condenó al Estado Nacional, mediante una sentencia del 3 de marzo de 2009, a realizar obras de seguridad en la presa, que forma parte del Complejo Cerros Colorados, sobre el río Neuquén.

A más de 17 años del fallo, el legislador sostiene que las obras estructurales definitivas siguen sin concretarse. También cuestionó la falta de avances suficientes en sistemas de alerta temprana, protocolos de evacuación y mecanismos de respuesta ante una emergencia.

El Niño 2026-2027 y las posibles crecidas

El escenario climático suma preocupación al reclamo. En los fundamentos de la iniciativa, Acevedo cita un diagnóstico de septiembre de 2026 del Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA), que advertía sobre una elevada probabilidad de que El Niño alcanzara una intensidad muy fuerte.

De acuerdo con esas proyecciones, el fenómeno podría favorecer precipitaciones intensas, nevadas abundantes y crecidas repentinas en las cuencas de los ríos Neuquén, Limay y Negro.

Frente a ese panorama, el legislador planteó la necesidad de conocer qué medidas se adoptaron desde la sentencia judicial y qué acciones faltan para reducir los riesgos sobre las poblaciones expuestas.