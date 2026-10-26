Corte parcial sobre Avenida Mosconi por obras: en qué sector y cuál es el desvío recomendado

La grúa trabaja sobre la calzada norte de la Gran Avenida, donde se desmontan columnas de hormigón de media tensión. (Foto: gentileza Municipalidad de Neuquén)

La Municipalidad de Neuquén mantiene desde las 7 de este lunes un corte total de la calzada norte de la Gran Avenida, en sentido este-oeste, entre Gatica y Chaneton. La medida responde al avance de la obra en la arteria.

Como vía alternativa, el municipio recomienda circular por calle Sarmiento. La restricción alcanza a la calzada norte, la que se usa para circular de este a oeste por la avenida.

El corte permitirá instalar una grúa para desmontar columnas de hormigón de media tensión. Por eso la interrupción del tránsito es total sobre esa mano.

Corte en la Gran Avenida: cómo seguirán las obras entre Chaneton y Láinez

Una vez finalizadas las tareas entre Gatica y Chaneton, los trabajos se trasladarán al tramo comprendido entre Chaneton y Láinez. Allí también habrá corte total sobre la calzada norte.

Según informó la Municipalidad de Neuquén, las restricciones se implementarán de manera progresiva, de acuerdo con el avance de las tareas. El comunicado oficial no precisó plazos para cada etapa ni una fecha estimada de habilitación.